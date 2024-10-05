Sultanbeyli Belediyesi\'nden Üniversiteyi Kazanan Gençlere 10 Bin TL Başarı Ödülü

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Sultanbeyli Belediyesi'nden üniversiteyi kazanan öğrencilere 10 bin TL başarı ödülü

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'tan gençlere müjdeli haber geldi. Üniversiteyi kazanan öğrencilere başarı ödülü vereceklerini açıklayan Tombaş, "Bizde başarı ödülsüz kalmaz. Üniversiteyi kazanan öğrencilerimize 10 bin TL Başarı Ödülü veriyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş gençleri sevindirecek müjdeli haberi paylaştı. Seçim döneminde söz verdiğini hatırlatan Başkan Tombaş, sözünü tuttu ve Sultanbeyli'de ikamet eden ve üniversiteyi kazanan gençlere başarı ödülü vaadini yerine getirdi.

Tombaş: "Bizde başarı ödülsüz kalmaz!"

Müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Tombaş, "Bizde başarı ödülsüz kalmaz. Üniversiteyi kazanan öğrencilerimize 10 bin TL başarı ödülü veriyoruz. Hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

Tombaş: "Gençlerimize her zaman destek olacağız"

Başkan Ali Tombaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi; "Sevgili gençler. Başarıya giden her adımınızda sizin yanınızda olacağımızın sözünü vermiştik. Şimdi bu sözümüzü yerine getirme zamanı. Sultanbeyli'mizde ikamet eden ve üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerimize 10 bin TL Başarı Ödülü veriyoruz. Ülkemizin daha güçlü yarınlarının teminatı siz gençlerimizi her alanda desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun.

Başvurular, Sultanbeyli Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden yapılıyor.