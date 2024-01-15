Sultanbeyli\'de evlenme teklifini reddettiği şahıs tarafından öldürülen genç kız toprağa verildi

Sultanbeyli'de evlenme teklifini reddettiği şahıs tarafından silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Kader İrgören, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sultanbeyli'de önceki gün bir yakınının nişanı için gittiği düğün salonunda kendisine saplantılı şekilde aşık olan Ahmet Taştan ile karşılaşan Kader İrgören (19), Taştan tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Genç kız, Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - İSTANBUL