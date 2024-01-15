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Sultanbeyli'de evlenme teklifini reddettiği şahıs tarafından öldürülen genç kız toprağa verildi - Son Dakika
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Sultanbeyli'de evlenme teklifini reddettiği şahıs tarafından öldürülen genç kız toprağa verildi

Sultanbeyli'de bir düğün salonunda evlenme teklifini reddettiği Ahmet Taştan tarafından silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Kader İrgören, cenaze namazının ardından Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde toprağa verildi.

Sultanbeyli\'de evlenme teklifini reddettiği şahıs tarafından öldürülen genç kız toprağa verildi
15.01.2024 - 19:48,
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Sultanbeyli'de evlenme teklifini reddettiği şahıs tarafından silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Kader İrgören, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sultanbeyli'de önceki gün bir yakınının nişanı için gittiği düğün salonunda kendisine saplantılı şekilde aşık olan Ahmet Taştan ile karşılaşan Kader İrgören (19), Taştan tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Genç kız, Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultanbeyli'de evlenme teklifini reddettiği şahıs tarafından öldürülen genç kız toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de evlenme teklifini reddettiği şahıs tarafından öldürülen genç kız toprağa verildi - Son Dakika
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