Sultanbeyli\'de \'İyilik Soğuk Geçirmez Protokolü\' İmzalandı

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Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Sultanbeyli Belediyesi öncülüğünde, ilçede faaliyet gösteren 16 kurumun desteğiyle hayata geçirilen "İyilik Soğuk Geçirmez Protokolü" imza töreni gerçekleştirildi.

Program, Fettahoğlu Camii İmam Hatibi Yahya Çelik'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş konuşma yaptı.

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin konuşmasında, ilçede 4 yıldır görev yaptığını belirterek, "Bugün burada 'İyilik Soğuk Geçirmez' protokolünü imzalıyoruz. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yapılan bağışların birebir ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığına bizzat şahit oldum. Destek veren tüm Sultanbeylili hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, özellikle Rusya- Ukrayna savaşında gördüğümüz üzere, Avrupa ülkeleri sarışın ve mavi gözlü mültecileri hızla kabul edip yardımda bulundular. Ancak bizim görevimiz, hiçbir ayrım yapmaksızın tüm mağdurlara sahip çıkmaktır. Bu, hem insani bir sorumluluk hem de Müslümanlık görevimizdir. Sultanbeyli Belediyesi olarak da bu bilinçle hareket ediyoruz. İlçemizde Yetim ve Gazi Şefliği kurduk. Bu birim aracılığıyla Sultanbeyli'ndeki yetimlerin ve gazilerin tüm ihtiyaçlarını tek tek tespit ediyor ve karşılıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL