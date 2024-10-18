Sultanbeyli'de Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı

Sultanbeyli\'de Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı

Sultanbeyli'de Muhtarlar Günü, özel bowling turnuvası ve anlamlı etkinliklerle kutlandı.

18.10.2024 14:45
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Sultanbeyli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü, birbirinden renkli ve anlamlı etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Sultanbeyli Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen "Muhtar Günü Özel Bowling Turnuvası" Plato AVM'de gerçekleşti. Programa Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Gençlik ve Spor Müdürü Murat Çevik, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Süreyya Aydın, Plato Avm İletişim Müdürü Emel Aydın ve Muhtarlar katıldı.

Etkinlikte coşku hakimdi

Etkinliğe katılan Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin yaptığı konuşmada, "Birlikte çalışmaktan onur duyduğum muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Halkımıza hizmet etme gayesinde olduğumuz muhtarlarımızla daima birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Gelecekte de ilçemize en iyi şekilde hizmet etmek için muhtarlarımız ile birlikte çalışmaya gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Bu sözler, muhtarlar tarafından büyük alkış aldı ve birlik beraberlik duygusunu pekiştirdi.

Turnuva heyecanı

Turnuva sonunda, Hasanpaşa Mahalle Muhtarı Orhan Bahadır, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Turan Acar, Adil Mahallesi Muhtarı Kenan Coşkun ve Necip Fazıl Mahalle Muhtarı Ramazan Çağıl şampiyonluğu kazandı.

Unutulmaz anlar yaşandı

Plato AVM yönetimi, günün anısını ölümsüzleştirmek adına muhtarlara çeşitli hediyeler takdim ederek onlara unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinlik, tüm katılımcıların bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi. Bu anlamlı günde muhtarlar, hem bir araya gelerek dayanışmalarını pekiştirdiler hem de keyifli vakit geçirdiler. Sultanbeyli'de düzenlenen bu özel kutlama, muhtarların önemli hizmetlerini ve toplumla kurdukları güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultanbeyli'de Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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