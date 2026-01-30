Sultanbeyli'ye 7 yeni okul geliyor - Son Dakika
30.01.2026 11:01  Güncelleme: 11:08
Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçeye kazandırılacak yeni eğitim kurumlarını duyurdu. Mehmet Akif Mahallesi'nde 32 sınıflı 2 ortaokul, Akşemsettin Mahallesi'nde ise 32 sınıflı 1 ilkokul inşa edilecek.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçeye yeni eğitim yuvaları kazandırılacağının müjdesini verdi. Saha ziyaretleri gerçekleştirerek devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tombaş, Mehmet Akif Mahallesi'ne 32 sınıflı 2 ortaokul, Akşemsettin Mahallesi'ne ise 32 sınıflı 1 ilkokul kazandırılacağını açıkladı.

Eğitimi merkeze alan belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Başkan Tombaş, ilçenin artan nüfusu ve eğitim ihtiyacına yönelik önemli bir adım daha attıklarını belirtti. Okul inşaatlarının yapım sürecini yerinde inceleyen Başkan Tombaş, Sultanbeyli'nin her mahallesinde eğitime yönelik yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı. Başkan Tombaş, yalnızca belirli bölgelerde değil, ilçenin farklı mahallelerinde de yeni okul yatırımları için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, eğitim altyapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Konuya ilişkin Başkan Tombaş, "Eğitim, geleceğe yapılan en güçlü yatırımdır. Çocuklarımızın daha nitelikli ve güvenli eğitim ortamlarına kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni okullarımızın ilçemize, öğrencilerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Eğitimi her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz"

Eğitimin bir şehir için en kıymetli yatırım olduğunu vurgulayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için eğitimi her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Sultanbeyli'mizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, çocuklarımızın daha modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında öğrenim görmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Mehmet Akif ve Akşemsettin mahallelerimize kazandıracağımız yeni okullarımızla hem sınıf ihtiyacını karşılayacak hem de eğitim kalitesini daha da yukarı taşıyacağız. Diğer mahallelerimizde de benzer çalışmalarımız devam ediyor. Yeni eğitim yuvalarımızın şimdiden ilçemize, öğrencilerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Son olarak Başkan Tombaş, eğitime yönelik yatırımların hayata geçirilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ederek,

"İlçemize kazandırılacak bu önemli eğitim yatırımlarında desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e, İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'e ve Sultanbeyli Kaymakamımız Sayın Kemal Şahin'e şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Devletimizin tüm kurumlarıyla uyum içerisinde, çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sultanbeyli, Ali Tombaş

