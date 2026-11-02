Sultandağı'nda anaokulu ve ilkokul öğrencilerine gıda güvenilirliği eğitimi verildi - Son Dakika
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Sultandağı'nda anaokulu ve ilkokul öğrencilerine gıda güvenilirliği eğitimi verildi

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Sultandağı\'nda anaokulu ve ilkokul öğrencilerine gıda güvenilirliği eğitimi verildi
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Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine gıda güvenilirliği eğitimi verdi. Eğitimlerde güvenilir gıda tüketimi, hijyen, saklama koşulları ve gıda israfı anlatıldı; çocuklarda bilinçli tüketim alışkanlığı hedefleniyor.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gıda güvenilirliği eğitimleri düzenlendi.

Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere güvenilir gıda tüketimi, kişisel hijyen, gıdaların uygun şartlarda saklanması, son tüketim tarihi ve gıda israfının önlenmesi konularında bilgi verildi.

Çocuklarda küçük yaşlardan itibaren sağlıklı beslenme ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesinin amaçlandığı eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
SultandağıSağlıkEğitimTarımYerelSon Dakika

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