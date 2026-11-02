Sultandağı\'nda anaokulu ve ilkokul öğrencilerine gıda güvenilirliği eğitimi verildi

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gıda güvenilirliği eğitimleri düzenlendi.

Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere güvenilir gıda tüketimi, kişisel hijyen, gıdaların uygun şartlarda saklanması, son tüketim tarihi ve gıda israfının önlenmesi konularında bilgi verildi.

Çocuklarda küçük yaşlardan itibaren sağlıklı beslenme ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesinin amaçlandığı eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.