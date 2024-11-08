Sultangazi Belediyesi, 1.5 Ton Lüferi Vatandaşlara Ücretsiz Dağıttı - Son Dakika
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Yerel

Sultangazi Belediyesi, 1.5 Ton Lüferi Vatandaşlara Ücretsiz Dağıttı

Sultangazi Belediyesi, 1.5 Ton Lüferi Vatandaşlara Ücretsiz Dağıttı

Sultangazi Belediyesi, Habibler'de kurduğu stantta 1.5 ton lüferi ücretsiz olarak dağıttı. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un dağıttığı balıklar, bir saat içinde tükendi. Başkan Dursun, tarım ve sağlık için önemli olan bu besini vatandaşlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

08.11.2024 13:04  Güncelleme: 13:13
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Sultangazi Belediyesi, Habibler'de kurduğu stantta vatandaşlara ücretsiz balık dağıttı. Standın başına geçen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un dağıttığı 1 buçuk ton lüfer bir saat içinde tükendi

Balık sezonunun açıldığı günden bu yana ilçe sakinlerini balıksız bırakmayan Sultangazi Belediyesi, ücretsiz dağıtıma devam ediyor. İlçenin çeşitli noktalarında yapılan dağıtımın adresi bu kez Habibler oldu. Kasa kasa balıklar kurulan stantta ücretsiz olarak vatandaşa dağıtıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, standın başına geçerek poşete koyduğu lüferleri sırası gelen vatandaşa verdi. 1 buçuk ton balık bir saat olmadan tükendi.

"Vatandaşlarımıza taptaze lüfer dağıttık"

Vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı mutlu olduklarını belirten Başkan Dursun, "Balık sezonu bereketiyle sürüyor. Biz de sağlık için önemli bir besin olan balığı komşularımızla paylaşmak için sık sık balık dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bugün merkez Habibler'deydik. Vatandaşlarımıza taptaze lüfer dağıttık. Toplamda 1 buçuk ton balık dağıttık. Farklı noktalarda dağıtmaya da devam edeceğiz. Bütün komşularımıza afiyet olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi, 1.5 Ton Lüferi Vatandaşlara Ücretsiz Dağıttı - Son Dakika

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