Sultangazi Belediyesi Ana Kucağı\'nda Yılsonu Gösterisi Coşkusu

Sultangazi Belediyesi Ana Kucağı'nda yılsonu gösterisi heyecanı yaşandı. Öğrenciler birbirinden keyifli gösterilerini sunarken, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da miniklerin coşkusuna ortak oldu.

Sultangazi Belediyesi, Ana Kucağı ile kendini ifade edebilen, özgüvenli, motor becerileri gelişmiş çocukların yetişmesine katkıda bulunuyor. İlçede ikamet eden çalışan annelerin yükünü alan 2 ayrı Ana Kucağı, verdiği nitelikli eğitimle de velilerin beğenisini topluyor. İlk olarak Sultançiftliği'nde hizmet veren Ana Kucağı'nın ikincisi, Cebeci Mahallesi'nde hayata geçirilmişti. Yapımı tamamlanan Merve Karakaş Ana Kucağı, ilk mezunlarını bu yıl vermiş oldu.

Rengarenk gösteri

Ana Kucağı'nda bu kez yılsonu coşkusu yaşandı. Programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Ana Kucağı eğitmenleri, öğrencileri ve velileri katıldı. Birbirinden güzel kostüm ve elbiselerle ailelerinin karşısına çıkan miniklerin gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

"Okul öncesinden üniversiteye"

Ana Kucağı'nın çok özel bir proje olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "İlçemizin göz bebeği kurumlarından Ana Kucağımızda bugün miniklerimizin mezuniyet coşkusunu paylaşıyoruz. Annelere yardımcı olmak için hayata geçirdiğimiz 2 Ana Kucağımızın yıllar içerisinde yükselen başarı grafiği bizleri de mutlu ediyor. Okul öncesi eğitimin çocuğun hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu iyi biliyoruz. Ailelerden gelen yoğun taleple de ne kadar doğru bir iş yaptığımızı görebiliyoruz. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere Ana Kucağımızın her bir çalışanına teşekkür ediyorum. " dedi. - İSTANBUL