Sultangazi Belediyesi Anneler Günü'nde Filistinli kadınları unutmadı - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Anneler Günü'nde Filistinli kadınları unutmadı

Sultangazi Belediyesi tarafından 3 gün boyunca devam edecek Anneler Günü programının açılış töreni düzenlendi.

09.05.2025 17:14
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Sultangazi Belediyesi tarafından 3 gün boyunca devam edecek Anneler Günü programının açılış töreni düzenlendi. Programa katılan anneler Filistinli annelere mektup yazıp alandaki panoya asarken, katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.

Sultangazi Belediyesi, Anneler Günü'nde de Filistin'i unutmadı. 3 gün boyunca devam edecek Anneler Günü programının açılış töreni Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlendi. Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu kapsamında Filistinli annelere atfedilen programın açılış töreni katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Anneler Günü temalı video gösterimi ile başlayan program, "Sana bir sarılabilir miyim anne?" isimli şiirin ardından konuşmalar ile devam etti. Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit ise, "Anne Kalbi Her Coğrafyada Aynı Ritimde Atar" söyleşisi ile ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Yiğit, kendine has üslubuyla modern dünyanın kadınlar üzerindeki etkisine değindi. Öte yandan salona gelen işaret dili uzmanı engelli annelere konuşulanları sahnede anlattı.

Filistinli annelere mektuplar yazıldı

Salonun girişine Sultangazili annelerin Filistinli anneler için hazırladığı mektuplar asıldı. Evladını kaybeden anneler ve annelerini kaybeden evlatlar için yazılan mektuplar görenleri duygulandırdı. Program sonunda Sultangazi Belediyesi'nin önünden Filistin'de şehit olan anneleri temsilen getirilen balonlar gökyüzüne bırakıldı.

"Kadın sadece çocuk yetiştirmez, bir toplumunun geleceğini de yetiştirir"

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, "Sultangazi Belediyesi olarak bu sene aile yılı olması sebebiyle Anneler Günü etkinliğimizin bugün başlangıcı. Sanat sokağı etkinliğimizde aileyi içine alan birçok etkinliğimiz olacak. Orada çocuklarımız babaları ile birlikte annelere hediyeler hazırlayacaklar. Annelere ve çocuklara yönelik 2 gün boyunca etkinliklerin olduğu sanat sokağımıza sizleri bekliyoruz. Kadının gelişimine katkı veren neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Kadın sadece çocuk yetiştirmez, bir toplumunun geleceğini de yetiştirir. Kadın ne kadar bilinçli bir anne olabilirse günümüzde yaşadığımız kötü olan hiç bir şey olmaz. Çünkü çocuklarımızı oma göre yetiştiririz. Kadınlarımıza özel yatırım yapıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Hayriye Güneş, "Program çok güzeldi. Sultangazi Belediyesi ve Abdurrahman Bey hiçbir zaman bizi unutmadı. Her zaman Sultangazi'ye yüzde yüz değer verdiler. Her etkinlikte güzel bir şekilde buradan ayrıldık. Çocuklarımız, biz ve büyükler hepimiz Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'dan razıyız" ifadelerini kullandı.

Programa Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'nın eşi Hatice Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hafta sonu boyunca etkinlikler Sanat Sokağı'nda devam edecek. Müzik dinletisinden hediye yapım atölyelerine, sanat atölyelerinden sergi ve satış alanlarına hafta sonu boyunca birbirinden renkli etkinlikler Sultangazililerle buluşacak. Hem çocuklara hem de annelere yönelik atölyelerde rengarenk etkinlikler gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi Anneler Günü'nde Filistinli kadınları unutmadı - Son Dakika

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