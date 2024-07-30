Sultangazi Belediyesi Cadde ve Sokakları Yıkıyor - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Cadde ve Sokakları Yıkıyor

Sultangazi Belediyesi Cadde ve Sokakları Yıkıyor

Sultangazi Belediyesi, temiz bir Sultangazi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler, günlük rutin temizliklerine devam ederken cadde ve sokaklar hizmet araçlarıyla yıkanıyor.

30.07.2024 14:33  Güncelleme: 14:37
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Sultangazi Belediyesi, temiz bir Sultangazi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler, günlük rutin temizliklerine devam ederken cadde ve sokaklar hizmet araçlarıyla yıkanıyor.

Sultangazi Belediyesi, sıcaklıkların artmasıyla birlikte çalışmalarını daha da artırdı. 15 mahallede düzenli olarak temizlik çalışmaları gerçekleştirilirken cadde ve sokaklar da belediye araçlarıyla yıkanıyor. Ekipler, gün boyunca temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

"Temizliğin saati olmaz, ekiplerimizle 7 gün 24 saat çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Komşularımızın sağlığı için ve çevremizi korumak adına ilçemizde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Daha temiz bir Sultangazi için ekip arkadaşlarımızla birlikte düzenli olarak çevre temizlik ve bakım çalışmalarımızı yürütüyoruz. Rutin çalışmalarımızın dışında cadde cadde sokak sokak yıkama çalışması gerçekleştiriyoruz. Temizliğin saati olmaz, ekiplerimizle 7/24 çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada bizlere de çok büyük iş düşüyor. Çocuklarımıza temizlik bilincini küçük yaşlarda aşılamalıyız. Böylelikle hem sokağımızı temizleyen temizlik görevlilerimizin işlerine kolaylık sağlamış, hem de daha temiz bir kentte yaşamış oluruz" ifadelerini kullandı.

"Çöp atma saatlerine uyalım"

Dursun, açıklamalarının devamında, ilçe sakinlerini çöp çıkarma saatlerine uyulması gerektiği konusunda da ricada bulunarak, "Ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada. Komşularımızdan önemli bir ricamız var. Lütfen çöp atma saatlerine uyalım. 8 mahallemizde akşam 17.00-19.00 saatleri arasında çöpler toplanırken 7 mahallemizde ise 22.00- 06.00 arası toplanıyor. Bu çevre hepimizin. Bizler ne kadar duyarlı olursak çevremizi de o kadar korumuş oluruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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