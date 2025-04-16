Sultangazi Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Destek Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Destek Olmaya Devam Ediyor

Sultangazi Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Destek Olmaya Devam Ediyor

Sultangazi Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek ve sıcak yemek hizmetleri sunarak 6 yılda toplamda 80 milyon 724 bin TL'lik yardım gerçekleştirdi. SUDE ile hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluşturarak gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri sağlanıyor.

16.04.2025 17:28  Güncelleme: 17:35
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Sultangazi Belediyesi, İlçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin daima yanında olurken, gösterdiği maddi ve manevi destekle onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor.

Sultangazi Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. İlçede ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin daha rahat alışveriş yapmasına imkan sağlayan sosyal destek kartlarına her ay belirli bir miktar para yatırılıyor. Sosyal destek kartları, post cihazlarının geçtiği her yerde kullanılabiliyor. Böylece aileler ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapıyor. 6 yıldır devam eden uygulamayla toplamda 80 milyon 724 bin TL'lik yardımda bulunulmuş oldu.

3 öğün sıcak yemek

Yemek yapmakta zorlanan, kronik rahatsızlığı bulunan, tek yaşayan, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar için her gün yemek pişiriliyor. Hijyen kurallarına uyularak titizlikle hazırlanan yemekler paketlendikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor. Yemekler resmi tatil günleri dahil her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sıcacık yemekler, belediye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde muhafaza edilerek Sultangazi'nin 15 mahallesinde ikamet eden vatandaşlara teslim ediliyor. Sultangazi Belediyesi 6 yılda toplam 1 milyon 800 bin öğün sıcak yemek yardımı yaptı.

İhtiyaç sahipleri ile hayırsever arasındaki köprü: SUDE

Sultangazi Aile Destek Evi (SUDE), hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü oluşturuyor. Hayırseverlerin bağışladığı sıfır ürünler, SUDE'de ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor. SUDE, ihtiyaç sahibi ailelere gıda, giysi, ayakkabı, temizlik malzemeleri, kırtasiye gibi temel ihtiyaç malzemeleri sağlıyor. 2024 yılında 13 bin 460 ile olmak üzere toplamda 65 bin ileye yaklaşık 130 milyon TL yardımda bulunan SUDE, yardımlarına devam ediyor.

Gıda kolisi desteği

İçinde sıvı yağ, un, tahıl gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu yaklaşık 141 bin gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılırken, çölyak hastaları da unutulmadı. Sultangazi'de yaşayan çölyak hastalarına bugüne kadar yaklaşık 14 bin glütensiz gıda kolisi dağıtıldı.

"Sosyal yardımlarla daha da güçlü bir Sultangazi"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçemizde yardım ulaşmamış yer kalmasın diye ekip arkadaşlarımızla beraber hummalı bir çalışma yürütüyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize yardım etmek, iyi günde de zor günlerinde de komşularımızın yanında olmak bizim için çok önemli. Elimizdeki imkanları adalet ve eşitlik ışığında ailelerimizle paylaşıyor, onlara maddi ve manevi destek oluyoruz. Üstelik bunu yüksek sesle değil, ihtiyaç sahibi ailelerimizi kırmadan incitmeden ve sessizce yapıyoruz. Bizler hep birlikte güzeliz" diye konuştu.

Başvurular Çözüm Merkezi üzerinden de alınıyor

İhtiyaç sahibi vatandaşlar; 444 23 32 numaralı Çözüm Merkezi'ni arayarak, internet üzerinden veya belediyeye gelerek yardım başvurusunda bulunabiliyorlar. Ekipler, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra vatandaşlara ihtiyaç duydukları malzemeleri ulaştırıyor. Yardımlar, 15 mahallede de ekipler tarafından düzenli olarak ailelere ulaştırılıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Destek Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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