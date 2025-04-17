Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi, 23.500 Kişiye İş İmkanı Sağladı

İşveren firmalarla iş arayan Sultangazililer arasında köprü olan Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi (SULKAM), binlerce kişiye iş imkanı sağlıyor. 5 yıl içerisinde 23.500 kişiyi çeşitli firmalara yönlendiren SULKAM, Sultangazililere umut olmaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla iş arayanlara umur olan Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi (SULKAM), işveren firmalarla iş arayan vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor.

Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi SULKAM, Firma sahipleri ile ilçede ikamet eden iş arayan vatandaşlar, Sultangazi Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kariyer Merkezi biriminden ya da https://sulkam.sultangazi.bel.tr/ üzerinden başvuru yapıyor. Firmaların aradığı özelliklerle vatandaşın belirttiği niteliklerin uyuşması durumunda mülakat için Sultangazi Belediyesi devreye giriyor.

Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen toplu mülakatlarda firma yetkilileriyle iş arayanlar görüşüyor. Görüşmesi olumlu sonuçlananların işe giriş işlemleri anında başlatılıyor. Sultangazi Belediyesi böylece istihdama önemli katkı sağlıyor.

23 bin 500 Kişiye İstihdam Fırsatı

Sultangazi Belediyesi'nin komşularının hayatını kolaylaştırmak için gece gündüz çalıştığını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Komşularımızın gönüllerine hayatlarına dokunmak, ilçemize hizmet etmek kadar önemli bizler için. Bu yüzden ilçemizde güzel işler yapıyor, iş arayan komşumuza kolaylık sağlıyoruz. Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi (SULKAM), binlerce kişinin iş bulmasına katkı sağlıyor. Firmaların aradığı kriterlerdeki iş arayan vatandaşlarımızı bir araya getirerek istihdama katkı sunuyoruz. 23 bin 500 komşumuz için iş imkanı sağladık. Gün geçtikçe bu sayıyı daha da artırıyoruz" dedi. - İSTANBUL