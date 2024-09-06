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Sultangazi Belediyesi, Minik Ellerden Neşeli Kekler Atölyesi etkinliği düzenledi. Anneleriyle birlikte rengarenk cupcake yapan çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Yaz boyu kadınlara özel atölye çalışmaları düzenleyen Sultangazi Belediyesi, birbirinden renkli atölye etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Anne ve çocukların keyifli vakit geçireceği atölye çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Minik Ellerden Neşeli Kekler Atölyesi, anne ve çocuklarına unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun da katıldı. Tuba Dursun, annelerle birlikte birbirinden lezzetli kekler hazırladı. Çocuklar ise cupcake'lerin üzerine şeker hamuruyla birbirinden eğlenceli figürler yaparken, ortaya rengarenk kekler çıktı.

Komşularımız bizler için çok kıymetli

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Komşularımız günün yorgunluğuna kısa da olsa bir ara versin diye onları yaz boyunca rengarenk etkinliklerle buluşturduk. Bu hafta da eşim Tuba Hanım'ın katılımlarıyla da Minik Ellerden Neşeli Kekler Atölyesi etkinliğimizi gerçekleştirdik. Çocuklarımız eğlenirken arkadaşlarıyla birlikte sosyalleşme fırsatı buldu. Komşularımızı mutlu eden, anne-çocuk keyifli zaman geçirdikleri etkinliklerimizi daha bir önemsiyoruz çünkü komşularımız bizler için çok kıymetli" diye konuştu. - İSTANBUL