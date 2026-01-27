Sultangazi'de şenlik tadında yarıyıl - Son Dakika
Sultangazi'de şenlik tadında yarıyıl

Sultangazi\'de şenlik tadında yarıyıl
27.01.2026 16:32  Güncelleme: 16:37
Sultangazi Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatilinde çocuklara yönelik çeşitli eğlenceli etkinlikler düzenliyor. Tiyatro, sinema ve gösterilerle dolu bu etkinliklerle çocukların sosyalleşmesi ve eğitici deneyimler yaşaması hedefleniyor.

Sultangazi Belediyesi, yarıyıl etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Çocuklar, birbirinden eğlenceli tiyatro, sinema ve gösterilerle keyifli zaman geçirirken sosyalleşme fırsatı da buluyor.

Sultangazi Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan çocuklar için eğlenceli bir etkinlik takvimi hazırlamıştı. Tatilde bir haftayı geride bırakan çocukları bu hafta da birbirinden renkli etkinlikler bekliyor. Yavuz Bülent Bakiler Kültür Sanat ve Edebiyat Sezonu kapsamında tiyatrodan söyleşiye, müzikalden çocuk gösterilerine kadar birçok etkinlik minik izleyicilerle buluşuyor. Minikler keyifli zaman geçirmenin yanı sıra eğitici ve öğretici etkinliklerle farklı dünyaların kapılarını aralıyor. Etkinlikler minik izleyicilerden ve ailelerinden de tam not alıyor.

Ara tatil yine çok eğlenceli

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yarıyıl tatilinde bir haftayı geride bıraktık. Çocukları kültür-sanatın etkileyici dünyasıyla buluştururken tatillerini en verimli şekilde geçirmeleri için birbirinden keyifli etkinlikler düzenliyoruz. Gördükleri her şeyi uygulayan miniklerimizin tiyatro oyunlarıyla görerek öğrenmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda yaşıtlarıyla zaman geçirerek sosyalleşen çocuklarımızın keyifli ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Ara tatilde tüm çocuklarımızı ve velilerini etkinliklerimize bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Sultangazi'de şenlik tadında yarıyıl

Sultangazi'de şenlik tadında yarıyıl
