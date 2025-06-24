Sultangazi Belediyesi'nden 'Engelsiz Saatler' Projesi - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden 'Engelsiz Saatler' Projesi

Sultangazi Belediyesi\'nden \'Engelsiz Saatler\' Projesi
24.06.2025 16:59  Güncelleme: 17:03
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Sultangazi Belediyesi, Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi'nde başlattığı 'Engelsiz Saatler' projesi ile engelli bireylere ve ailelerine önemli destek sağlıyor. Aileler, çocuklarını güvenle merkeze bırakırken, özel bireyler çeşitli atölye etkinlikleri ile eğlenceli zaman geçiriyor.

Sultangazi Belediyesi Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi, "Engelsiz Saatler" ile dikkatleri üzerine çekiyor. Aileler, çocuklarını güvenle Engelliler Merkezi'ne bırakarak dışarda kendi işlerini halledebilirken çocuklar da rengarenk etkinliklerle eğleniyor.

Sultangazi Belediyesi; Sezai Karakoç Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezi ile özel bireylere bir çok imkan sunmaya devam ediyor. Engelli bireylerin sosyal hayatta daha güçlü var olmaları için çalışmalarını sürdüren Sezai Karakoç Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezi; Engelsiz Saatler projesiyle ailelere destek oluyor.

Aileler kendine zaman ayırabiliyor

Özel bireylerin sosyal hayata karışmalarını amaçlayan Engelliler Merkezi, aynı zamanda ailelere de büyük kolaylık sağlıyor. Engelsiz Saatler projesi ile aileler 10.30 - 16.30 aralığında özel bireyleri merkeze bırakarak kendine zaman ayırabiliyor.

Atölye eğitimleri

3D tasarım atölyesinden seramiğe, geleneksel sanatlardan resme, halı kilim dokumadan mutfak atölyesine, berberlik atölyesinden dekoratif ev aksesuarlarına farklı atölye çalışmalarıyla keyifli zaman geçiren özel bireyler aynı zamanda sosyalleşme fırsatı da buluyor. Ayrıca özel bireyler ücretsiz olarak traş ve berber hizmetinden de yararlanabiliyor. Oyun odasında eğlenceli vakit geçirme imkanı da buluyor.

Ergoterapi ve danışmanlık hizmeti

Merkezde eğlenceli zaman geçirmenin yanı sıra özel bireylerin daha kaliteli bir hayat sürmeleri ve fiziksel becerilerini daha artırmalarını sağlamak için ergoterapi veriliyor. Ayrıca Aile Danışmanlık Hizmeti ile aileler ve özel bireylerin daha sağlıklı bir iletişim kurmalarına da katkıda bulunuluyor.

Sevgiye engel yok

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun;, "Hep diyoruz; en büyük engel sevgisizliktir diye. Biz Sultangazi Belediyesi olarak özel komşularımızın her daim yanındayız. Onların hayatını kolaylaştırmak için buradayız. Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi'nde engelli kardeşlerimize birçok hizmet sunarken, ailelerin de bir nebze yükünü almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Engelliler Günü Kapsamında kardeşlerimizin vakit geçirmeyi sevdiği bu merkezde birbirinden keyifli atölye çalışmaları düzenliyoruz. Engelsiz Saatler ile çocuklarımıza keyifli zaman geçirme imkanı sunarken ailelere de kendi işlerini halledebileceği bir zaman dilimi kazandırmış oluyoruz. Her şey komşularımız için" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden 'Engelsiz Saatler' Projesi - Son Dakika

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