Sultangazi Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Konseptli Sergi - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Konseptli Sergi

Sultangazi Belediyesi\'nden Geri Dönüşüm Konseptli Sergi

Sultangazi Belediyesi'nin Merve Karakaş Ana Kucağı, miniklerin geri dönüşüm bilincini geliştirmek için renkli bir sergi düzenledi. Velilerden tam puan alan etkinlikte, çocuklar geri dönüşüm malzemeleriyle sanat eserleri oluşturdu.

25.02.2025 15:40  Güncelleme: 15:42
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Sultangazi Belediyesi'nin okul öncesi eğitimi veren Merve Karakaş Ana Kucağı minikleri geri dönüşüm konseptli rengarenk bir sergiye imza attı. Atıkların değerlendiği, hayal dünyalarının dışa vurduğu sergi, velilerden de tam puan aldı.

Daha yaşanabilir bir dünya için "Sıfır Atık" projesi kapsamında ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüten Sultangazi Belediyesi, geri dönüşüm bilincini küçük yaştan itibaren aşılıyor. Çalışan annelere büyük kolaylık sağlayan okul öncesi eğitimi veren Ana Kucağı, geleceğin bilinçli nesillerini yetiştiriyor.

Kukladan barınağa

Merve Karakaş Ana Kucağı öğretmenleri, Miniklerin geri dönüşüm bilinci kazanması, çevreye duyarlı bir neslin yetişmesi için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden müzik aleti, kalem kutusu, çorap kuklası, kaşık kuklası, kumbara, kostüm, hayvan barınağı ve İstanbul manzarası konseptli tablolar yaptı.

Ailelerden tam not aldı

Hayal dünyalarını geri dönüşüm malzemeleriyle buluşturan miniklerin el emekleri, düzenlenen sergiyle ailelerle buluştu. Miniklerin yaptığı geri dönüşüm sergisi ailelerin de beğenisini kazandı. Sergi sonrası minikler için öğretmenleri geri dönüşüm konulu hikayeler anlattı.

"Duyarlı ve bilinçli bir nesil için gayret ediyoruz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Bizler Sultangazi Belediyesi olarak ilçemizde sıfır atık projesi kapsamında kapsamlı bir geri dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Daha yaşanılabilir bir dünya için atık bilincini gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Çocuklarımıza atık bilinci kazandırmadan geri dönüşümün önemini aşılamadan duyarlı bir nesil olmalarını bekleyemeyiz. Ağaç yaşken eğilir atasözünden yola çıkarak atık bilincini ne kadar küçük yaşta aşılarsak o kadar duyarlı bir nesil yetiştiririz. Ana Kucağı miniklerimize ve öğretmenlerimize bu anlamlı sergilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Konseptli Sergi - Son Dakika

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