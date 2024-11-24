Sultangazi Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinlikleri - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinlikleri

Sultangazi Belediyesi\'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinlikleri

Sultangazi Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 3 gün süren farkındalık etkinlikleri düzenledi. Psikolog Melisa Oral ile yapılan söyleşi ve anne çocuk atölyeleri büyük ilgi gördü.

24.11.2024 21:59  Güncelleme: 22:09
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Sultangazi Belediyesi, Kadına yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde 3 gün boyunca farkındalık etkinlikleri düzenledi. Klinik Psikolog Melisa Oral, Sultangazili kadınlarla söyleşide buluşurken, anne ve çocukları atölye çalışmalarında bir araya geldi.

Sultangazi Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Psikolog Melisa Oral, SU-MEKAN'da Sultangazili kadınlarla bir araya geldi. Söyleşiye Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun ve Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen de katıldı. Şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet rollerinin ve otorite anlayışının yattığını belirten Psikolog Melisa Oral, çocuk yetiştirirken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Şiddetin sonradan edinilen bir davranış bozukluğu olduğunun altını çizen Melisa Oral, annelere de tavsiyeler verdi.

Hafta sonu da etkinliklerle dolu dolu geçti. Renklerin atölyesi etkinliği ile 6-9 yaş aralığındaki çocuklar ve anneleri bir araya geldi. 18 yaş üzeri katılımcılar için de seramik atölyesi etkinliği düzenlendi. Atölye etkinlikleri katılımcılardan tam not aldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Maalesef ki yazılı ve görsel basında her geçen gün şiddetin daha da arttığını üzüntüyle görüyoruz. Kadın demek anne demek, kadın demek toplum demek. Kadına şiddet ise toplumu yok etmek Kadına yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesi ile bir kere daha şiddetin her türlüsünü kınıyor, şiddetin son bulduğu bir dünyada yaşamayı umuyoruz. Şiddetin her türlüsünün karşısındayız, kadınlarımızın her daim yanındayız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinlikleri - Son Dakika

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