ABD, Güney Kore\'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın giderek şiddetlenmesi Washington'un askeri planlarını da yeniden şekillendiriyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Güney Kore'de konuşlu ABD Kuvvetleri'ne (USFK) ait Patriot hava savunma bataryalarının Orta Doğu'ya kaydırılması konusunda Seul ile görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Bloomberg'in haberine göre Güney Kore hükümeti, ABD ile bazı silah sistemlerinin taşınması ve yeniden konuşlandırılması konusunda temaslar yapıldığını doğruladı. Görüşmelerin özellikle İran ile yaşanan savaşın ardından Orta Doğu'daki hava savunma kapasitesini güçlendirme amacı taşıdığı belirtiliyor.

DİKKAT ÇEKEN ORTA DOĞU ADIMI

Söz konusu planın, Güney Kore'de konuşlu USFK'ye ait Patriot hava savunma bataryalarının bir kısmının Orta Doğu'ya geçici olarak konuşlandırılmasını içerebileceği ifade ediliyor. Patriot sistemleri özellikle balistik füzelere karşı savunma amacıyla kullanılan ABD'nin en kritik hava savunma unsurları arasında yer alıyor.

GÜNEY KORE'DEN NET MESAJ

Seul yönetimi ise görüşmelerin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu ve Kore Yarımadası'nın güvenliğini zayıflatacak herhangi bir adım atılmayacağını vurguladı. Yetkililer, ABD ile yürütülen temasların ittifak kapsamında yapılan rutin güvenlik koordinasyonunun bir parçası olduğunu belirtti.

Uzmanlara göre İran'ın balistik füze kapasitesi ve bölgedeki ABD üslerine yönelik tehditler nedeniyle Washington, Orta Doğu'daki hava savunma sistemlerini güçlendirmeyi değerlendiriyor. Bu kapsamda farklı bölgelerde konuşlu bazı Patriot sistemlerinin geçici olarak Orta Doğu'ya kaydırılması seçeneği gündeme gelmiş durumda.