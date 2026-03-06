ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi

ABD, Güney Kore\'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi
06.03.2026 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail ve İran savaşı tırmanırken Trump yönetiminin, Güney Kore'de konuşlu ABD Kuvvetleri'ne (USFK) ait Patriot hava savunma bataryalarının bir kısmını Orta Doğu'ya kaydırmak için Seul ile görüşmeler yürüttüğü bildirildi. Görüşmelerin, İran'ın balistik füze tehdidine karşı bölgedeki ABD üslerinin ve müttefiklerin hava savunmasını güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın giderek şiddetlenmesi Washington'un askeri planlarını da yeniden şekillendiriyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Güney Kore'de konuşlu ABD Kuvvetleri'ne (USFK) ait Patriot hava savunma bataryalarının Orta Doğu'ya kaydırılması konusunda Seul ile görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Bloomberg'in haberine göre Güney Kore hükümeti, ABD ile bazı silah sistemlerinin taşınması ve yeniden konuşlandırılması konusunda temaslar yapıldığını doğruladı. Görüşmelerin özellikle İran ile yaşanan savaşın ardından Orta Doğu'daki hava savunma kapasitesini güçlendirme amacı taşıdığı belirtiliyor.

DİKKAT ÇEKEN ORTA DOĞU ADIMI

Söz konusu planın, Güney Kore'de konuşlu USFK'ye ait Patriot hava savunma bataryalarının bir kısmının Orta Doğu'ya geçici olarak konuşlandırılmasını içerebileceği ifade ediliyor. Patriot sistemleri özellikle balistik füzelere karşı savunma amacıyla kullanılan ABD'nin en kritik hava savunma unsurları arasında yer alıyor.

GÜNEY KORE'DEN NET MESAJ

Seul yönetimi ise görüşmelerin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu ve Kore Yarımadası'nın güvenliğini zayıflatacak herhangi bir adım atılmayacağını vurguladı. Yetkililer, ABD ile yürütülen temasların ittifak kapsamında yapılan rutin güvenlik koordinasyonunun bir parçası olduğunu belirtti.

Uzmanlara göre İran'ın balistik füze kapasitesi ve bölgedeki ABD üslerine yönelik tehditler nedeniyle Washington, Orta Doğu'daki hava savunma sistemlerini güçlendirmeyi değerlendiriyor. Bu kapsamda farklı bölgelerde konuşlu bazı Patriot sistemlerinin geçici olarak Orta Doğu'ya kaydırılması seçeneği gündeme gelmiş durumda.

Güney Kore, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Seul, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi - Son Dakika

İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
İsrail’in füze yağdırdığı Lübnan’da ölü sayısı 77’ye yükseldi İsrail'in füze yağdırdığı Lübnan'da ölü sayısı 77'ye yükseldi
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı ''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
Macron’dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
Okul önünde dehşet Başından vurup kaçtı Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

10:34
Eller tetikte Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
10:23
Tepki yağıyor Trump İran’ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı
Tepki yağıyor! Trump İran'ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı
10:14
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran’dan sonra Türkiye...
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...
08:45
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
07:55
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 11:06:50. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.