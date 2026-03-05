İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani\'yi zora sokacak sözler

Dünya, 28 Şubat sabahına gözünü ABD- İsrail ortaklığında İran'a düzenlenen saldırılara açtı. İran'a düzenlenen saldırılarda, İran dini lideri Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin öldürüldüğü duyuruldu.

SALDIRIDAN KURTULAN TEK İSİM

Bu gelişmelerin yanında dikkat çeken başka bir detay ise İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin saldırıdan sağ olarak çıkan tek isim olmasıydı. Geçtiğimiz yıllarda da düzenlenen saldırılardan şans eseri kurtulan bu Kaani için 'ajan' olduğu tartışmaları yeniden alevlendi.

KAFA KARIŞTIRAN SÖZLER

Bu gelişmelerin ışığında İsrail asıllı insan hakları aktivisti David Keyes, İsmail Kaani için dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Kaani ile ilişkilerinin 1995 yılına dayandığını ifade eden David Keyes, "İran'da ona Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün başı diyorlar. Ama 1995'te Los Angeles'taki Hillel'de ona 'Reb Moshe' derdim. Bana üç yıl boyunca Mişna öğreten adam nasıl olur da İran'ın en üst düzey teröristlerinden biri olur? Hiçbir fikrim yok, ama cevap alana kadar sormaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

MOSSAD İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Bir dönem Kaani için 'ajan' iddiaları yeniden gündeme gelmişti. Mossad ise bu iddiaları reddetmişti. Mossad'dan yapılan açıklamada, "İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani "bizim casusumuz değil" açıklamasında bulunmuştu. İranlı generalin İsrail istihbarat servisi tarafından taraf değiştirildiği yönündeki aylardır süren spekülasyonları reddetmişti.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN YERİNE ATANMIŞTI

Kaani, 2020'de öldürülen eski Kudüs Gücü lideri Kasım Süleymani'nin yerine atanan İran Devrim Muhafızları'nın yabancı operasyonlardan sorumlu üst düzey komutanı olarak biliniyor.