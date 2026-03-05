NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu

ATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Türkiye hava sahasında düşürülen İran'ın balistik füzesiyle ilgili açıklama yaptı.

Rutte, "Bunu açıkça kınıyoruz. Bildiğiniz gibi NATO hava füze savunması bunu etkisiz hale getirebildi. Ayrıca bu bizim NATO topraklarının her karışını savunacağımıza dair açık bir kanıt. Ordumuz sürekli olarak bunu takip ediyor. Ama elbette bu ciddi bir durumdu ve kesinlikle kınanmalıdır" dedi.

"MADDE 5 BURADA YÜRÜLÜKTE DEĞİL"

NATO'nun kolektif savunma kuralı olan Madde 5'le ilgili de konuşan Rutte, "Madde 5 burada yürürlükte değil ve kimse bundan söz etmiyor. En önemli nokta, rakiplerimizin dün NATO'nun ne kadar güçlü ve dikkatli olduğunu görmüş olmaları. NATO çok güçlü ve çok dikkatli" dedi.

"İRAN AVRUPA İÇİN DE TEHDİT OLMA NOKTASINA GELMİŞTİ"

Rutte açıklamasında İran'ın askeri programına da değindi. İran'ın özellikle füze ve nükleer kapasitesi nedeniyle Avrupa için de potansiyel bir tehdit haline gelmeye yaklaştığını savunan Rutte, bu durumun Batılı müttefikler açısından ciddi güvenlik endişeleri doğurduğunu belirtti.

TRUMP'A DESTEK MESAJI

NATO Genel Sekreteri, ABD'nin İran'a yönelik son hamlelerine de destek verdi. Rutte, Donald Trump'ın İran'ın nükleer ve füze kapasitesini hedef alan adımlarını desteklediklerini söyledi.

Rutte, İran'ın gelecekte yeniden tehdit oluşturmaması gerektiğini vurgulayarak, "İran'ın artık tehdit oluşturmayacağından emin olmalıyız" dedi.

NATO GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR

Rutte'nin açıklamaları, Türkiye'de yaşanan füze olayı ve İran ile artan gerilim nedeniyle NATO'nun gelişmeleri yakından takip ettiğini ortaya koydu. İttifak yetkilileri, müttefik ülkelerin güvenliğinin sağlanması için durum değerlendirmelerinin sürdüğünü belirtiyor.

5. MADDE NEDİR?

NATO'nun temelini oluşturan Kuzey Atlantik Antlaşması'nın en önemli maddesi 5. Madde'dir. Bir NATO üyesi ülke saldırıya uğrarsa, tüm üyeler ona askeri destek sağlayacaktır. Bu şekilde, saldırıya uğrayan ülke yalnız kalmaz.