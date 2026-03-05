Fatih\'te Silahlı Saldırı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

FATİH'te boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında başından silahla vurulan kadın ağır yaralandı. Kadının yakınları olay yerinde sinir kirizi geçirdi. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Semiha Deniz (33) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Seyyid Ömer Mahallesi Hüseyin Kasım Sokak'ta bulunan okulun önünde meydana geldi. Semiha Deniz sokak ortasında iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vuruldu. Kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.