İsrail'in füze yağdırdığı Lübnan'da ölü sayısı 77'ye yükseldi
İsrail'in füze yağdırdığı Lübnan'da ölü sayısı 77'ye yükseldi

İsrail\'in füze yağdırdığı Lübnan\'da ölü sayısı 77\'ye yükseldi
05.03.2026 14:03
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in pazartesiden bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 77 kişinin hayatını kaybettiğini, 527 kişinin yaralandığını açıklarken, son saldırılarda Kfar Tebnit köyünde aynı aileden 4 kişi dahil en az 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in pazartesi gününden bu yana ülke genelinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini, 527 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık, saldırıların özellikle ülkenin güneyindeki yerleşim bölgelerinde yoğunlaştığını bildirdi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Yetkililer, bugün gerçekleştirilen saldırılarda da can kaybının arttığını belirtti. İlk belirlemelere göre gün içinde düzenlenen saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Lübnan'ın güneyindeki Kfar Tebnit köyünde yaşayan aynı aileden dört kişinin bulunduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun son günlerde Lübnan'ın güneyindeki birçok noktaya hava saldırıları düzenlediği ve bazı yerleşim alanlarının hedef alındığı bildiriliyor. Saldırıların ardından bölgede arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği ifade edildi.

HİZBULLAH İLE GERİLİM TAVAN YAPTI

Lübnan'ın güneyinde İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan karşılıklı saldırılar nedeniyle gerilim giderek tırmanıyor. Sınır hattına yakın birçok yerleşim yerinde sivillerin evlerini terk ettiği, bazı bölgelerde ise altyapı ve konutlarda ciddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Uzmanlar, İsrail ile Hizbullah arasında devam eden çatışmaların yoğunlaşmasının Lübnan cephesinde daha geniş çaplı bir çatışma riskini artırdığı uyarısında bulunuyor. Bölgedeki gelişmeler, Orta Doğu'daki savaşın yeni cephelere yayılabileceği yönündeki endişeleri de güçlendiriyor.

Son Dakika Dünya

