Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
06.03.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İran arasındaki savaşın devam ettiği bu dönemde, Türkiye'nin sınır bölgelerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları devriye uçuşları gerçekleştiriyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, bölgedeki kaynaklar sınır hattında sürekli uçak sesleri duyduklarını ifade ediyor.

ABD ve İran arasındaki savaş devam ederken, Türkiye'nin sınır bölgelerinde ise savaş uçakları tarafından devriye uçuşları gerçekleştirildi.

SINIR HATTINDA ELLER TETİKTE

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınır hattındaki bölgelerde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları devriye uçuşlarına devam ediyor. Sınır hattı boyunca belirli aralıklarla seyreden uçakların rutin faaliyetler sürüyor.

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda böyle görüntülendi

SINIR HATTIN SÜREKLİ UÇUŞ YAPILIYOR

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki kaynaklar sınır hattında sürekli uçak sesleri duyduklarını ve durumun sakin olduğunu aktardı.

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda böyle görüntülendi

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Ülkenin bir çok kentinde meydana gelen saldırılarda binden fazla kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda böyle görüntülendi
Kaynak: İHA

Türk Hava Kuvvetleri, Güvenlik, Politika, Türkiye, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Maça çıkmak isteyen Tedesco’ya doktordan iki kelimelik yanıt Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi 12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı
Helyum balonu patladı, 2 kız çocuğu yaralandı Helyum balonu patladı, 2 kız çocuğu yaralandı
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

10:42
Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı
Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı
10:23
Tepki yağıyor Trump İran’ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı
Tepki yağıyor! Trump İran'ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı
10:14
Dünyaca ünlü gazeteden skandal Türkiye çıkışı
Dünyaca ünlü gazeteden skandal Türkiye çıkışı
08:45
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
08:25
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi
07:55
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
07:25
Ne ABD ne de İsrail İran’dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız
Ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız
06:13
Savaşta 7. gün Tahran’da art arda büyük patlamalar oldu
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 10:51:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.