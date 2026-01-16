Sultangazi'de ilk yüzde 100 Uzlaşmalı Kentsel Dönüşüm Projesi başladı - Son Dakika
Sultangazi'de ilk yüzde 100 Uzlaşmalı Kentsel Dönüşüm Projesi başladı

16.01.2026 17:48  Güncelleme: 17:57
Sultangazi Belediyesi, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yüzde 100 vatandaş müteahhit uzlaşmalı Ürün Sitesi'nin yıkımını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, dönüşümün önemine dikkat çekerek yeni, depreme dayanıklı konutların inşa edileceğini açıkladı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına hızla sürdüren Sultangazi Belediyesi, yüzde 100 vatandaş müteahhit uzlaşmalı ilk site olan Ürün Sitesi'nin yıkımını gerçekleştirdi. Yıkıma Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katılarak ilçe sakinlerine bir kez daha kentsel dönüşümün önemini vurguladı.

Vatandaşların sosyal yaşam kalitesinin artması için çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği ile yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası ile riskli binaların dönüşümü sağlanıyor. Riskli binalar, hak sahiplerinin isteğiyle yıkılarak yerine depreme dayanıklı modern binalar inşa ediliyor.

Yüzde 100 uzlaşmalı ilk site

144 daire ve 6 bloktan oluşan Ürün Sitesi, yarısı bizden kampanyasıyla yüzde 100 vatandaş müteahhit uzlaşmalı ilk site oldu. 2 ayda tahliyesi tamamlanan binaların yerine 168 konutlu, kapalı otopark, sosyal alanlar ve ticari alanların yer aldığı bir site yapılması için harekete geçildi. Sitenin yıkımına Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katıldı. Site sakinleri ile sohbet eden Başkan Dursun, kentsel dönüşüm konusundaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

"Kentsel dönüşüm kolay bir iş değil"

Kent genelinde dönüşüm çalışmalarının hız kazandığını belirten Sultangazi Belediyesi Abdurrahman Dursun, "Biz deprem ülkesiyiz. Öncelikle bunu göz önünde bulundurarak depreme dayanıklı şehirler inşa etmek durumundayız. Biz de ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız veriyor, eski yapıların yerine yenilerinin yapılması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 144 konutlu Ürün Sitesi, Yüzde 100 vatandaş müteahhit uzlaşmalı ilk sitemiz oldu. Başta mülk sahiplerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İyi bir anlaşma yaptılar. Bu iş kolay bir iş değil. Bunun için gerçekten belediye olarak mülk sahiplerini bilgilendirmek için hummalı bir çalışma yürütüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abdurrahman Dursun, Yerel Yönetim, Sultangazi, Yerel, Son Dakika

