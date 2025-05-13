Sultangazi Belediyesi\'nden Ücretsiz BESYO Hazırlık Kursları

Kariyerine sporla yön vermek isteyen gençleri yalnız bırakmayan Sultangazi Belediyesi, bu yıl ücretsiz olarak düzenlediği BESYO Hazırlık Kurslarını başlattı. Kursa katılan gençler, uzman eğitmenler eşliğinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak sınavlara hazırlanıyor.

Her yıl yüzlerce gencin hayallerini gerçeğe dönüştüren Sultangazi Belediyesi BESYO Hazırlık Kursları, yeni döneme kapılarını açtı. Lise son sınıf ya da lise mezunu gençler, uzman eğitmenler eşliğinde üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerinde bulunan Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük bölümleri yetenek sınavlarına hazırlanıyor. Dayanıklılık, teknik beceri ve cross antrenmanların yanı sıra parkur çalışmalarıyla da gençlerin sınavlarda başarılı olmaları için sıkı bir çalışma yürütülüyor. Gençlerin sınav streslerini en aza indirmek için sınav provası da yapılıyor.

"Sporun yıldızları ilçemizden çıkacak"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Belediye olarak spora önem veriyor, ilçemizden geleceğin yıldız sporcuları çıksın diye yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Sporu meslek edinmek isteyen gençlerimizi de yalnız bırakmıyor, BESYO Hazırlık kurslarımızda ücretsiz olarak onları en iyi şekilde sınavlara hazırlıyoruz. Kurslarımızda haftada üç gün verdiğimiz eğitimlerde gençlerimizin fiziksel becerilerini en üst seviyede kullanabilmelerine yardımcı oluyoruz. PMYO, POEM ve Bekçilik Kursları ile de gençlerimize eğitim vermeye devam edeceğiz" dedi.

PMYO, POEM ve Bekçilik Kursları

Sporculara destek BESYO kursları ile sınırlı değil. Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) VE Bekçilik Kursları için de kayıtlar başladı. www.sultangazi.bel.tr adresinden yapılacak olan başvurular 25 Mayıs'a kadar devam edecek. - İSTANBUL