Sultangazi Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilinde Eğlenceli Etkinlikler - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilinde Eğlenceli Etkinlikler

Sultangazi Belediyesi\'nden Yarıyıl Tatilinde Eğlenceli Etkinlikler

Sultangazi Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilinde sosyalleşebileceği ve eğitici etkinliklerle keyifli zaman geçirebileceği bir program hazırladı. Tiyatrodan müzikale kadar birçok etkinlik, minik izleyicileri bekliyor.

21.01.2025 14:01  Güncelleme: 14:05
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Sultangazi Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için dopdolu bir etkinlik programı hazırladı. Çocuklar; birbirinden eğlenceli etkinliklerle sosyalleşirken kaliteli zaman geçirme imkanı da buluyor. Yarıyıl tatili boyunca her gün birbirinden eğlenceli etkinlikler minik izleyicilerini bekliyor.

Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu kapsamında tiyatrodan müzikale birçok etkinlik minik izleyicileriyle buluştu. Minikler keyifli zaman geçirmenin yanı sıra eğitici ve öğretici etkinliklerle farklı dünyaların kapılarını araladı. Etkinlikler minik izleyicilerden ve ailelerinden tam not aldı.

Rengarenk etkinlik takvimi

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bu yıl da her yıl olduğu gibi çocuklarımızın tatillerini en verimli şekilde geçirmeleri için birbirinden renkli etkinlikler hazırladık. Çocukları kültür sanatın büyülü dünyasıyla buluştururken tatillerini en verimli şekilde geçirmelerini sağlıyoruz. Yaşıtlarıyla zaman geçirerek sosyalleşen çocuklarımızın keyifli ve kaliteli zaman geçirmeleri için gayret ediyoruz. Çocuklarımız en iyi görerek öğrenir. Bu yüzden onları sıkmadan, eğlenirken öğrenecekleri güzel etkinlikler düzenliyoruz. Yarıyıl tatilinde tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilinde Eğlenceli Etkinlikler - Son Dakika

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