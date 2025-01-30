Sultangazi Belediyesi Okçuluk Takımı Türkiye 2.\'si Oldu

Yerel

Samsun'da düzenlenen Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na katılan Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Takımı, zorlu rakiplerini geride bırakarak U21 Bare Bow Erkek kategorisinde 2. oldu. Okçuluk Takımı sporcularının sıradaki hedefinin ise milli takıma seçilmek olduğu öğrenildi.

Sultangazi Belediyesi, verdiği emeklerin karşılığını sporcuların kazandığı madalyalarla almaya devam ediyor. Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, bu kez okçuluk takımının başarısıyla gururlandırdı. Samsun'da düzenlenen, Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na katılan Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Takımı büyük başarı elde etti.

900 Sporcu 13 Takım

900 sporcunun kıyasıya yarıştığı, 13 farklı spor kulübünün yer aldığı şampiyonada Sultangazi Okçuluk takımı U21 Bare Bow Erkek kategorisinde 2. olarak kupa alırken, sporcular da gümüş madalyaların sahibi oldu. Okçuluk takımında başarı elde eden üç sporcu, Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. U21 Bare Bow Kızlar Kategorisinde yarışan Sultangazi Belediyesi Okçuluk takımı ise 4. oldu. Okçuluk Takımı sporcularının sıradaki hedefinin ise milli takıma seçilmek olduğu öğrenildi.

"Sporla anılır bir şehir

Göreve geldikleri günden bu yana ilçenin sporla anılır hale gelmesi için çalıştıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bizler tüm ekip arkadaşlarımızla beraber ilçemizden geleceğin sporcuları çıksın diye titizlikle çalışıyoruz. Sporun her dalına destek veriyor, gençlerimizi spora teşvik edecek faaliyetler düzenliyoruz. Sporcularımızın başarıları bizleri daha da mutlu ediyor, geleceğe olan umudumuzu artırıyor. Ata sporumuz olan okçuluk branşında Türkiye 2. olan takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Eminim ki sporcularımızdan daha nice başarı haberlerini duyacağız" dedi. - İSTANBUL