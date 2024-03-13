Sultangazi Belediyesi Ramazan Ayı Etkinlikleri

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Ramazan ayının dolu dolu geçmesi için hazırlıklarını tamamlayan Sultangazi Belediyesi, rengarenk bir etkinlik takvimi hazırladı. Ramazan Etkinlik Çadırında Kur'an-ı Kerim tilavetinden ilahi dinletilerine, söyleşiden sohbetlere, çocuk buluşmalarından orta oyunu gösterilerine kadar 7'den 70'e herkese Ramazan'ın heyecanını yaşatacak.

Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin Ramazan ayının manevi atmosferini yaşaması için birbirinden renkli programlar hazırladı.

Sultangazi Etkinlik Alanı'na kurulan Ramazan Çadırı; sevilen isimlerle sohbet ve söyleşiden çocuk etkinliklerine, Kur-anı kerim tilavetinden ilahi dinletisine kadar bir ay boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Her gün çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. Alanı ziyaret eden çocuklar için oluşturulan ikram dağıtım noktasında pamuk şekerden patlamış mısıra en sevilen lezzetler minik ziyaretçilere dağıtılacak. Ramazan Çadırını ziyaret eden vatandaşlar, ilçede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına ait stantları da gezme fırsatı bulacak.

Çocuklarla Cami buluşmaları

Çocuklara, Ramazan ayının maneviyatını ve ruhunu hissettirmek adına her hafta sonu çocuklarla cami buluşmaları düzenlenecek. Sevilen isim YouTuber Sertaç Abi, çocuklarla Ramazan'a dair keyifli sohbetler gerçekleştirecek.

Çorba İkramı

Evlerine ya da işlerine yetişmeye çalışan vatandaşların oruçlarını açabilmeleri için toplam 7 noktada çorba ikramı yapılacak. Ayrıca ilçede her akşam bir camide iftar sonrası salep ikramında da bulunulacak.

İlk Teravih Namazı Komşularla

İlk teravih namazını komşularıyla birlikte kılan Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, namaz sonrası cemaate sıcak salep ikramında bulundu. Ramazan boyunca komşularını etkinlik çadırına davet eden Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Sevgi saygı ve hoşgörünün daha fazla hissedildiği Ramazan ayına bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan'ın manevi atmosferini ilçemizde en iyi şekilde hissettirebilmek adına ekip arkadaşlarımızla beraber güzel bir etkinlik takvimi hazırladık. Özellikle çocuklarımızın Ramazan heyecanını daha yoğun yaşaması için rengarenk etkinlikler düzenleyeceğiz. Ramazan heyecanını paylaşmak için tüm komşularımızı etkinlik çadırımıza davet ediyoruz" dedi. - İSTANBUL