Balkanlar'da ilk iftar sofrası Kırcaali'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balkanlar'da ilk iftar sofrası Kırcaali'de

Balkanlar\'da ilk iftar sofrası Kırcaali\'de
26.02.2026 16:20  Güncelleme: 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayında Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde gönül sofraları kurarak Balkanlardaki soydaşlarını bir araya getirdi. İftara katılanlar arasında Bulgaristan Başmüftüsü ve yerel yöneticiler de yer aldı.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayında Balkanlar'daki soydaşlarımızı gönül sofralarında bir araya getiriyor. İlk iftar sofrası Bulgaristan Kırcaali'de kuruldu. Onlarca soydaşımız kurulan gönül sofrasında bir araya geldi.

Sultangazi Belediyesi, birlik ve beraberlik ayı Ramazan'da Balkanlardaki soydaşlarını unutmadı. Sınırımızın kilometrelerce ötesinde soydaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Bulgaristan ve Yunanistan'da kurulacak gönül sofralarının ilk adresi Kırcaali oldu. Kırcaali'de kurulan gönül sofralarında yüzlerce kişi Ramazan'ın bereketini birlikte paylaştı.

İftar programına Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı, Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, Kırcaali Müftüsü Basri Eminefendi, Filibe Başkonsolos Muavini Murat Polat, Sultangazi Belediyesi Başkan Danışmanı ve Meclis Üyesi Muhammer Varol ile çok sayıda soydaşımız katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte alandaki onlarca soydaş birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı; "10-15 sene öncesine kadar böyle bir şey yaşayacağımızı düşünemezdik. Şimdi Ramazan'ın bereketini kilometrelerce uzaktan kurulan gönül sofrasıyla kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz. Sultangazi Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun'a gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Aynı gönül farklı coğrafya

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Aile sıcaklığında bir Ramazan sloganından yola çıkarak farklı coğrafyada yaşayan kardeşlerimizin de yanında olduğumuzu göstermek istedik. Geçen yıl iftar soflarımızı Balkanlara taşımıştık. Bu yıl da kardeşlerimizin yanında olalım, onlarla beraber iftar yapalım istedik. Kendi gönül coğrafyamızda, orada yaşayan soydaşlarımızla Ramazan'ın bereketini paylaşalım dedik. Aynı sofrada, aynı gönülde nice güzel Ramazanlara" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bulgaristan, Etkinlikler, Sultangazi, Balkanlar, Kırcaali, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balkanlar'da ilk iftar sofrası Kırcaali'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67’ye yükseltti Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67'ye yükseltti
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
İstanbul’a giden uçakta powerbank paniği İstanbul'a giden uçakta powerbank paniği
Maltepe’de 4 katlı binada yangın Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Maltepe'de 4 katlı binada yangın! Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
16:00
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 16:36:36. #7.12#
SON DAKİKA: Balkanlar'da ilk iftar sofrası Kırcaali'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.