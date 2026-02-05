Spor Akademileri'nde yeni branş: Mas güreşi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Spor Akademileri'nde yeni branş: Mas güreşi

Spor Akademileri\'nde yeni branş: Mas güreşi
05.02.2026 16:15  Güncelleme: 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi Spor Akademileri, 2025-2026 dönemi ikinci yarısında eğitimlerine hız kesmeden devam ederken, geleneksel sporlara yeni bir branş olarak Mas Güreşi'ni ekledi. Gençlerin spora ilgisini artırmayı hedefleyen akademi, toplamda 24 branşta eğitim veriyor.

Yetenekli sporcuların bir yıldıza dönüşmesini sağlayan Sultangazi Belediyesi Spor Akademileri 2025-2026 döneminin ikinci yarısında da eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. 24 ayrı branşta eğitim veren akademide geleneksel sporlarımız da yaşatılıyor. Bu dönem branşlara eklenen Mas Güreşi, geleneksel sporlara meraklı gençleri bekliyor.

Geleceğin sporcularını yetiştiren Sultangazi Belediyesi spora ve sporcuya tam destek vermeyi sürdürüyor. Kabiliyetleriyle ön plana çıkan, yetenekli sporcular Sultangazi Belediyesi Spor Akademisi'nde eğitim görmeye ve kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Ata sporu okçuluktan masa tenisine, futboldan e-spora toplam 24 branşta eğitim veren Spor Akademileri, ikinci dönemde de eğitimlerine hız kesmiyor.

Geleneksel sporumuz Mas güreşi

Unutulmaya yüz tutan sporlarımızı hatırlatarak gençlerin ilgisini tekrar çekmek için harekete geçen Sultangazi Belediyesi, akademide verilen eğitimlere Mas Güreşi branşını da ekledi. Diğer geleneksel Türk sporları gibi gündelik yaşam içerisinde bireylerin zinde kalabilmeleri için yaptıkları talimlerden ortaya çıkan Mas Güreşi, şimdiden gençlerin ilgisini çekmeyi başardı.

"Başarı ekip işidir"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Sultangazi artık Avrupa Spor Şehri Bu ünvanı alabilmek için çok çalıştık, özellikle sporcularımız ve eğitmenlerimiz çok ter döktü. Spor bir ekip başarısıdır. Önce onlara alan açmak gerekir. Gençlerimizi spora yönlendiren ailelerimiz başta olmak üzere eğitmenlerimize ve gençlerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten emeklerimizin karşılığını sporcularımızın başarıları ile aldığımızı görmek paha biçilemez Geleceğin yıldızlarını yetiştirdiğimiz Spor Akademilerimize gençlerimizin ilgisi oldukça yüksek. İkinci dönemde de eğitimlerimize hız kesmiyor, hatta geleneksel sporlarımızın sayısını artırıyoruz. Yaklaşık 3000 yıl öncesine dayanan bir Türk Sporu olan Mas Güreşi branşını da Akademimize eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sultangazi, Belediye, Kültür, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Spor Akademileri'nde yeni branş: Mas güreşi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kante’nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu Kante'nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu
Yasemin Kay Allen’ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
ABD’de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı ABD'de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı
Tek bir nedeni var Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil Tek bir nedeni var! Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil
Gece yarısı zil çaldı, sonrası meçhul Emekli polis sırra kadem bastı Gece yarısı zil çaldı, sonrası meçhul! Emekli polis sırra kadem bastı
Axios: ABD, İran’ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 18:05:40. #7.11#
SON DAKİKA: Spor Akademileri'nde yeni branş: Mas güreşi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.