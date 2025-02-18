Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Wushu Türkiye Şampiyonası\'nda 17 Madalya Kazandı

Yerel

Sporda aldığı başarılara her geçen gün yenisini ekleyen Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, Yalova'da düzenlenen Wushu Kung-fu Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu. Farklı kategorilerde yarışan sporcular, 17 madalya ile turnuvayı tamamlamayı başardı.

Yalova'da düzenlenen, Wushu Kungfu Türkiye Şampiyonası'na katılan Sultangazili 27 sporcu; minikler, yıldızlar, gençler, büyükler, sanda ve taola kategorisinde kıyasıya ayrıştı. Sultangazili sporcular, turnuvadan 17 madalya elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Farklı kategorilerde 6 altın, 4 gümüş ve 7 madalya alan sporcular hem ailelerine hem de hocalarına büyük gurur yaşattı. Turnuvanın yıldızı ise minikler oldu. Minikler kategorisinde yarışarak 2 altın madalya kazanan sporcular, yüzleri gülümsetti.

Sporcularımızla gurur duyuyoruz

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sporcularımızın art arda aldığı başarılar bize ve tüm Sultangazi'ye büyük gurur yaşatıyor. Turnuvadan 17 madalya ile dönen sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. İlçemizden geleceğin sporcuları çıksın, sağlıklı nesiller yetişsin istiyoruz. Sultangazi'nin sporda da Sultan Şehir olması için dur durak bilmeden çalışıyor, gençlerimize spor yapabilecekleri alanlar kazandırıyoruz. Bizler gençlerimizin yanındayız. Yeter ki onlar sporla uğraşmak istesin, onlara her türlü imkanı sunmaya hazırız" dedi. - İSTANBUL