Üye Girişi
Sultangazi Belediyesi STK ve kanaat önderleriyle buluşmaya devam ediyor - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi STK ve kanaat önderleriyle buluşmaya devam ediyor

10.02.2022 16:49
Sultangazi Belediyesi STK ve kanaat önderleriyle buluşmaya devam ediyor

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, hizmet kalitesini yükseltmek ve ilçeyi her alanda ileri taşımak adına istişareye büyük önem veriyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, hizmet kalitesini yükseltmek ve ilçeyi her alanda ileri taşımak adına istişareye büyük önem veriyor. Başkan Dursun bu doğrultuda ilçedeki STK'lar ile kanaat önderlerini sık sık ağırlayarak yapılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuyor.

İlçeyi her alanda ileriye taşıyarak Sultanşehir yapmayı hedefleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bu hedefe ancak gönül gönüle vererek ulaşılabileceğini vurguluyor. Buradan hareketle, ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye büyük önem veren Başkan Dursun, sık sık ilçedeki esnafları ziyaret ediyor, vatandaşlarla muhabbet ediyor ve Sultangazi için neler yapılabileceği konusunda tüm fikirlere değer veriyor. Bunların yanı sıra ilçedeki STK ve kanaat önderleriyle de sık sık bir araya gelen Başkan Dursun, farklı fikir ve görüşleri zenginliğe dönüştüren yönetim anlayışıyla, hizmetleri gönül birliğine dayanan bir çerçeveye oturtuyor.

Gönül birliği

Gönül gönüle vererek ilçeyi Sultanşehir yapmaya kararlı olduklarını söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Biz, 'Hep Birlikte Daha İyiye' diyoruz, çünkü iyiye, mükemmele ulaşmanın yolu gönül birliğinden geçiyor. İlçemizin tüm sakinleri bizim için çok değerli. Genciyle, yaşlısıyla, esnafıyla, zanaatkarıyla, öğrencisiyle, öğretmeniyle, kısacası tüm vatandaşlarımızla beraber daha iyiye, en iyiye yol alıyoruz. Bu kapsamda, ilçemizin değerli sivil toplum kuruluşları ile kanaat önderlerini de belediyemizde ağırlamaya devam ediyor ve onların görüşlerini almaya büyük önem veriyoruz. Eğer gönül birliği varsa, farklı fikirler, tıpkı yapbozun parçaları gibi, bir araya gelerek daha büyük ve daha değerli bir bütün oluştururlar. Kültürümüzde önemli yeri olan istişarenin de esasında özü budur. Bizler ilçemizin tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek onlara kulak vermeye ve hizmetlerimizi gönül birliği esasında şekillendirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Sultangazi Belediyesi STK ve kanaat önderleriyle buluşmaya devam ediyor
Sultangazi Belediyesi STK ve kanaat önderleriyle buluşmaya devam ediyor
Sultangazi Belediyesi STK ve kanaat önderleriyle buluşmaya devam ediyor
Sultangazi Belediyesi STK ve kanaat önderleriyle buluşmaya devam ediyor
Sultangazi Belediyesi STK ve kanaat önderleriyle buluşmaya devam ediyor
Sultangazi Belediyesi STK ve kanaat önderleriyle buluşmaya devam ediyor
Sultangazi Belediyesi STK ve kanaat önderleriyle buluşmaya devam ediyor
Sultangazi Belediyesi STK ve kanaat önderleriyle buluşmaya devam ediyor
Sultangazi Belediyesi STK ve kanaat önderleriyle buluşmaya devam ediyor
Sultangazi Belediyesi STK ve kanaat önderleriyle buluşmaya devam ediyor

YORUMLAR
500

Sivil Toplum Kuruluşları, Abdurrahman Dursun, Sultangazi, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi STK ve kanaat önderleriyle buluşmaya devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:56 Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:53 Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
16:28 Berber dükkanının kadınlarla yaptığı tanıtımı gören bu berbere gelmek istiyor
16:23 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak?
16:05 Demokrasi endeksinde 103. sıradayız! Dünyanın en demokratik ülkesi Norveç
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:07:44. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi Belediyesi STK ve kanaat önderleriyle buluşmaya devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement