Sultangazi Belediyesi vatandaşları yüzmeye davet ediyor - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi vatandaşları yüzmeye davet ediyor

13.05.2022 16:59
Sultangazi Belediyesi vatandaşları yüzmeye davet ediyor

Sultangazi Belediyesi'nin Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'nde vatandaşların hizmetine sunduğu kapalı yüzme havuzu, hem çocuklara hem de yetişkinlere dört mevsim yüzme keyfi sunuyor.

Sultangazi Belediyesi'nin Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'nde vatandaşların hizmetine sunduğu kapalı yüzme havuzu, hem çocuklara hem de yetişkinlere dört mevsim yüzme keyfi sunuyor. Haftada yaklaşık 850 vatandaşın faydalandığı havuzda, uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersleri düzenleniyor.

"Kendine Değer Ver, Hayatında Spora Yer Ver" diyen Sultangazi Belediyesi, Özdemir Bayraktar Gençlik ve Spor Merkezi'ne kazandırdığı kapalı yüzme havuzuyla tüm vatandaşları yüzmeye davet ediyor. Havuza gelen vatandaşlar, uzman eğitmenler eşliğinde yüzme eğitimleri alıyor ve dört mevsim yüzebilmenin tadını çıkarıyor. Tesis; başta duşlar, giyinme kabinleri ve eşya dolapları olmak üzere, vatandaşların ihtiyaç duyabilecekleri tüm imkanları bünyesinde barındırıyor. Vatandaşlar yüzmenin ardından dilerlerse merkezdeki kafeteryada çay ve kahvelerini yudumlayarak dinlenebiliyorlar. Tamamen ücretsiz olan eğitimlere başlamadan önce, vatandaşlardan gerekli sağlık testlerini yaptırmaları isteniyor. Böylece bulaşıcı hastalıkların havuz yoluyla yayılması önleniyor. İlaçlama, temizlik ve bakımları düzenli olarak yapılan havuzda vatandaşlar, gönül huzuruyla sporlarını yapıyorlar.

Kadınlara Özel Yüzme Dersleri

Haftanın altı günü hizmet veren havuzda, 3 gün kadınlara özel eğitimler düzenleniyor. Yalnızca kadınların katıldığı bu eğitimleri yine kadın eğitmenler düzenliyor. Havuzun tadını en çok çıkaranlar şüphesiz çocuklar oluyor. Eğitmenlerin dikkatli gözetimi altında gönüllerince yüzen çocuklar, bir yandan da yüzme sporunu öğreniyorlar. Saat 18.00'e kadar çocuklara ayrılan havuzda, ileri yüzme eğitimleri almak isteyen çocuklar (ve gençler) da turnuvalara hazırlanmak üzere özel eğitimler alabiliyorlar. Haftada yaklaşık 850 vatandaş, kapalı havuzdan yararlanıyor. Tamamen ücretsiz olan havuz, pazartesiler hariç her gün, 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Saat 18.00'den itibaren yetişkinlere ayrılan havuzdan, hayatında yüzme sporuna yer vermek isteyen herkes rahatlıkla istifade edebiliyor. - İSTANBUL

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Özdemir Bayraktar, Sultangazi, gençlik, Yüzme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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