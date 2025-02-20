Sultangazi Belediyesi Yoğun Kar Yağışına Hazır - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Yoğun Kar Yağışına Hazır

Sultangazi Belediyesi Yoğun Kar Yağışına Hazır

İstanbul'da etkili olan kar yağışında Sultangazi Belediyesi, 7/24 karla mücadele ekipleriyle tedbirlerini alarak vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalara devam ediyor. 37 araç ve 210 personel ile sahada olan belediye, tuzlama çalışmaları ve sokak hayvanları için mama dağıtımına da ağırlık veriyor.

20.02.2025 16:26  Güncelleme: 16:34
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İstanbul'da dün yer yer etkili olan kar yağışına karşı tüm tedbirleri alan Sultangazi Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zaman zaman şiddetini artıran kar yağışında vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele ekipleri 7/24 mesai yapıyor.

Sultangazi Belediyesi, kar yağışında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm önlemleri aldı. Karla mücadele çalışmaları kapsamında belediye ekipleri tam teçhizatlı bir şekilde sahada bulunuyor. İlçedeki 15 mahallede iki vardiya olmak üzere toplam 210 personel, 7/24 sahada çalışmalara katılıyor.

37 araç sahada

Karla mücadele kapsamında 9 kazıcı yükleyici, 7 adet kar küreme aracı, 2 adet aparatlı kar küreme aracı, 1 adet greyder, 1 adet ekskavatör, 1 adet komatsu ve 16 adet açık tuzlama kamyonu olmak üzere toplamda 37 hizmet aracı çalışmalara katılıyor. Karın şiddetini artırması durumunda 20 kepçe ile 10 kamyon da çalışmalara katılıyor.

Tuzlama çalışması

Ekipler, kar yağışında yolların buz olmasını önlemek, araç trafiğinin önüne geçmek ve vatandaşın rahatça yürümesini sağlamak için araç ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Hazırlanan 2 bin 500 tuz çuvalı, Sultangazi Belediyesi ekipleri tarafından kar yağışı sonrası kullanılması için kamu kurumları, özel hastaneler, siteler, camiler ve işyerlerine bırakıldı. Sahada tuzlama görevi yapan araçlar için de 5 bin ton tuz hazırlandı.

SAK-E de sahada

Tuzlama ve kar küreme çalışmalarına katılacak ekiplerin haricinde Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E)'de kar yağışının etkisini artırdığı durumlarda vatandaşlara destek olmak için sahadaki yerini aldı.

Sokak hayvanları için de farklı noktalara mama bırakılıyor

Cuma ve cumartesi günleri etkisini artırması beklenen kar yağışında sokak hayvanlarının yiyecek sıkıntısı yaşamasının önüne geçmek için ekipler Sultangazi'nin dört bir yanına mama bıraktı.

"Karla mücadele ekiplerimiz komşularımızın olumsuzluk yaşamaması için hazır"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı başladı. Bizler de Sultangazi Belediyesi olarak önlemlerimizi aldık. Vatandaşlarımızın kar yağışında bir mağduriyet yaşamaması için ekip arkadaşlarımızla birlikte 15 mahallemizde sıkı bir çalışma yürütüyoruz. İki vardiya halinde çalışıyoruz. 210 ekip arkadaşımız ve 37 belediye hizmet aracımız vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Araçların trafikte, yayalarımızın da yollarda bir olumsuzlukla karşılaşmaması için 7/24 sahadayız. Komşularımız acil durumlarda 444 23 32 numaralı Çözüm Merkezimizi arayarak veya WhatsApp üzerinden de bize ulaşabilir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi Yoğun Kar Yağışına Hazır - Son Dakika

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