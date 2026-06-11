Sultangazi\'de "Eğitime Dair Her Şey" Şenliği yoğun ilgi gördü

Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 3. Geleneksel Sultangazi Eğitim Şenliği, öğrenci, öğretmen, veli ve ilçe protokolünün yoğun katılımıyla Malkoçoğlu Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi.

"Eğitime Dair Her Şey" mottosuyla düzenlenen şenlikte eğitim, bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşlarla buluşturuldu. İlçedeki eğitim kurumlarının yıl boyunca yürüttüğü projeler, sosyal sorumluluk faaliyetleri, akademik başarılar ve öğrenci çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

5 öğrencinin katıldığı şenlik kapsamında ilçedeki okullar tarafından hazırlanan Harezmi Eğitim Modeli ve TÜBİTAK projeleri sergilenirken öğrencilerin bilimsel, teknolojik ve yenilikçi çalışmaları gün boyunca ziyaretçilerin ilgisini çekti. Proje stantlarında öğrenciler çalışmalarını protokol üyeleri ve vatandaşlara tanıtma fırsatı buldu. Etkinliklerde bilimsel çalışmaların yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere de geniş yer verildi. Atölye çalışmaları, deney uygulamaları, sergiler, sahne gösterileri, müzik dinletileri ve sportif etkinliklerle eğitimin çok yönlü yapısı katılımcılara yansıtıldı. Şenliğin dikkat çeken bölümlerinden biri de Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin tanıtım stantları oldu. Öğrencilerin uygulamalı çalışmalarını sergilediği alanlarda mesleki eğitimin sunduğu imkanlar tanıtılırken, "Gençliğin Kalbinde Marifetli Gençlik" anlayışıyla üretken, donanımlı ve geleceğe yön veren gençlerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar ziyaretçilerle paylaşıldı.

Etkinlikte geleceğin yazarlarının aldığı eserler de yer aldı

Program kapsamında ayrıca, "Geleceğin Yazarları Sultangazi Kitap Fuarı" gerçekleştirildi. Öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı özgün eserlerin tanıtım ve imza programlarının yapıldığı fuarda genç yazarlar okuyucularla buluştu. Öğrencilerin kaleme aldığı eserler katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Sultangazi Eğitim Şenliği; proje sergileri, kitap fuarı, atölyeler, mesleki eğitim tanıtımları, kültürel ve sanatsal etkinliklerle ilçede eğitim alanında yürütülen çalışmaların kapsamlı bir şekilde tanıtıldığı önemli bir organizasyon olarak öne çıktı. Gün boyu devam eden etkinlikler, eğitim camiasını bir araya getirirken öğrencilerin akademik, bilimsel, kültürel, sanatsal ve mesleki alanlardaki başarılarını da gözler önüne serdi. Yetkililer, şenliğin eğitim paydaşları arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini, öğrencilerin yeteneklerini sergilemelerine imkan sunduğunu ve ilçedeki eğitim faaliyetlerinin görünürlüğüne önemli katkı sağladığını ifade etti. "Maarifin Kalbi Sultangazi'de Atıyor" anlayışıyla gerçekleştirilen şenlik, yoğun katılım ve büyük bir coşku içerisinde tamamlandı.

"Biz Maarif Modelin öngördüğü gibi çocuklarımızı teoriden pratiğe aktarmak istiyoruz"

Geleneksel Sultangazi Eğitim Şenliği'nin 3'üncüsünü düzenlediklerini belirten Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, "Burada mottomuz Eğitime Dair Her Şey. Geleceğiz Yazarları, Harezmi Eğitim Modeli. Aklına eğitim ile ilgili gelecek her şey burada. Biz çocuklarımızı sadece ders ve test kitapları arasında sıkışıp kalmaktan kurtarmak istiyoruz. Biz Maarif Modelin öngördüğü gibi çocuklarımızı teoriden pratiğe aktarmak istiyoruz. Bugün yapılan çalışmalarda eylülden beri yapılan çalışmaların küçük bir özeti. Okullarımızda binlerce çalışma yapıldı. Küçük bir örneği burada sergileniyor" dedi.

Atatürk Çiftliği Ortaokulu öğrencisi Elanur Yıldız ise, "Harezmi'ye ekibimle birlikte katıldım. 2 senede Harezmi'de proje üretiyoruz. Bize kattığı en önemli şey ekip çalışması. Ekibimizle birlikte sürekli birlik ve beraberlik için proje üretiyoruz. Bize kattığı bir şey de proje çözme yeteneği oldu. Bize buraya getiren öğretmenlerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdürü Dr. Leyla Bostan, şube müdürleri, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. - İSTANBUL