Sultangazi’de kültür gezileri devam ediyor

Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin farklı kültürleri tanıdıkları kültür gezilerine devam ediyor. Gezinin bu seferki adresi Osmanlı'ya uzun yıllar başkent olan tarih kokan şehir Edirne oldu.

İlçe sakinlerinin Anadolu'nun güzelliklerini keşfettikleri Kültür Gezileri tüm hızıyla devam ediyor.

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği kültür gezileri ile Bursa, Edirne ve Çanakkale'nin önemli noktaları rehberler eşliğinde katılımcılara tanıtılıyor.

Edirne gezisi

Kültür gezisinin son durağı tarihiyle büyüleyen Edirne oldu. Edirne'nin tarihi noktaları katılımcılara gezdirildi. Selimiye Camii, katılımcıları atmosferiyle büyüledi.

Tarihe yolculuk

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış şehirleri gezme imkanı sunan kültür gezilerimize komşularımızın katılımı ve yoğun talebi bizleri memnun ediyor. Şehrin tarihi noktaları rehberler eşliğinde katılımcılara tanıtılıyor. Komşularımız hem geziyor hem de tarihte kısa bir yolculuğa çıkıyor" dedi.