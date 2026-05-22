Sultangazi Belediyesinden LGS ve TYT provası - Son Dakika
Sultangazi Belediyesinden LGS ve TYT provası

22.05.2026 11:23  Güncelleme: 11:26
Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen LGS ve TYT prova sınavları, gerçek sınav atmosferinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Öğrencilerin deneyim kazanması ve eksiklerini görmesi hedeflendi.

Sultangazi Belediyesi ile Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, sınava hazırlanan öğrenciler için LGS ve TYT prova sınavı gerçekleştirildi. Sultangazi genelindeki okullarda eş zamanlı düzenlenen sınavlara çok sayıda öğrenci katıldı.

Eğitime yönelik çalışmalarıyla öğrencilerin her zaman yanında olan Sultangazi Belediyesi, sınav sürecinde gençleri yalnız bırakmıyor. Öğrencilerin sınav deneyimi kazanması, eksiklerini görmesi ve sınav sürecine daha hazırlıklı hale gelmesi amacıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) prova sınavları düzenlendi.

Gerçek sınav atmosferi oluşturuldu

8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik TYT provaları, gerçek sınav atmosferine uygun şekilde yapıldı. Öğrenciler, sınav öncesinde hem bilgi seviyelerini ölçme hem de zaman yönetimi konusunda kendilerini deneme fırsatı buldu.

Sultangazi genelindeki okullarda gerçekleştirilen prova sınavlarıyla öğrencilerin eksiklerini görmeleri ve sınav kaygılarını azaltmaları hedeflendi.

"Gençlerimizin yanındayız"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, "Gençlerimizin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi için her zaman yanlarındayız. Gerçek sınav öncesinde öğrencilerimizin deneyim kazanmaları amacıyla düzenlediğimiz prova sınavlarının faydalı olacağına inanıyorum. Tüm öğrencilerimize sınav sürecinde başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

