Sultangazi'de Lise Mezuniyet Töreni Coşkusu - Son Dakika
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Sultangazi'de Lise Mezuniyet Töreni Coşkusu

Sultangazi\'de Lise Mezuniyet Töreni Coşkusu
13.06.2025 11:21  Güncelleme: 11:32
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Sultangazi Belediyesi, Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreniyle lise son sınıf öğrencilerinin heyecanına ortak oldu. İstanbul Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençlere başarılar dileyerek unutulmaz anlar yaşattı.

Sultangazi Belediyesi, lise son sınıf gençlerinin mezuniyet heyecanına ortak olmaya devam ediyor. Mezuniyet töreninin bu seferki adresi Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi oldu. İstanbul Valisi Davut Gül de gençleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da gençlerin mezuniyet heyecanını paylaştı.

Sultangazi Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği lise son sınıf öğrencileri için düzenlediği mezuniyet töreni hız kesmeden devam ediyor. Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet programına İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, öğretmenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

"İstanbul'un en dinamik okulunu gördük"

İstanbul Valisi Davut Gül, "Mezun olan cıvıl cıvıl gençlerimizi tebrik ediyorum. Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun'a böyle güzel programlarla gençlere unutulmaz anı bıraktığı için de teşekkür ediyoruz. İstanbul'un en dinamik, en neşeli gençlerini gördük burada. Allah neşenizi daim etsin. Bundan sonraki süreçte önemli olan ne yapacağınıza, yapmak istediğinize karar vermeniz. Yolunuz açık olsun" dedi.

"Hedefiniz iyi insan olmak olsun"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Çok başarılı gençlerimizin olduğu bir okul burası. Gençlerimizi hayatlarının başka bir evresine uğurladığımız bu güzel programda bizleri yalnız bırakmayan değerli valimiz Davut Gül'e teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerimiz, sizler bu vatana, millete, devlete hizmet eden geleceğin mühendisleri, doktorları, öğretmenleri olacaksınız. Unvanlardan daha kıymetli olan bir şey varsa o da iyi bir insan olmaktır. Lütfen bunu unutmadan adımlarınızı sağlam atın. Çevrenizde sevilen, sayılan bir insan olmanın yolu da iyi insan olmaktan geçer. Meslek edinmekten ziyade bir hobi edinmeyi amaç edinin. Çünkü çok severek yaptığınız bir işi hobi gibi görürsünüz. Başarı da bunda saklıdır. Hangi meslekte başarılı olacağınızı da yalnız siz bilebilirsiniz. Hayat sizlere güzellikler getirsin, başarılarınız daim olsun" dedi.

"Başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Sarısaray," Böyle güzel bir organizasyonu düzenleyerek gençlerimize unutamayacakları bir gün armağan eden başta Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz Davut Gül de bizleri bugün yalnız bırakmadı. Velilerimize ve sevgili gençler sizlere de teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz" dedi.

Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Konuşmaların ardından okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne hediyeleri takdim edildi. Aynı zamanda okul birincisi Bosna Hersek Gezisi ile ödüllendirildi.

Kepler havaya

Aynı anda yüzlerce kep havaya atıldı. Keplerini heyecanla havaya fırlatan gençlerin mutluluğu görülmeye değerdi. Gençlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektiren İstanbul Valisi Davut Gül ve Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençlerle yakından ilgilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi'de Lise Mezuniyet Töreni Coşkusu - Son Dakika

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