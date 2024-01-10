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Sultangazi İYİ Parti Meclis Üyesi Enver Hamzaoğlu Partisinden İstifa Etti - Son Dakika
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Sultangazi İYİ Parti Meclis Üyesi Enver Hamzaoğlu Partisinden İstifa Etti

Sultangazi İYİ Parti meclis üyesi Enver Hamzaoğlu, İstanbul İl Kurucu üyesi olarak yola çıktığı ve birçok görevde bulunduğu İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Hamzaoğlu, ülkemin çıkarlarına öncelik vererek bağımsız olarak yoluna devam edeceğini belirtti.

Sultangazi İYİ Parti Meclis Üyesi Enver Hamzaoğlu Partisinden İstifa Etti
10.01.2024 - 17:27,
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Sultangazi İYİ Parti meclis üyesi Enver Hamzaoğlu partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Enver Hamzaoğlu yaptığı açıklamada, "Gerek gördüğümde gerekçelerini daha sonra açıklamak üzere, İstanbul İl Kurucu üyesi olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti'den istifa etmiş bulunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek yoluma şimdilik bağımsız olarak devam edeceğim. Başta il, ilçe ve teşkilatlarımız olmak üzere aynı yolda yürüdüğüm, birlikte çalıştığım yol arkadaşlarıma, saygı ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sultangazi İYİ Parti Meclis Üyesi Enver Hamzaoğlu Partisinden İstifa Etti - Son Dakika
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