Sultangazi kurban pazarında yoğunluk böyle görüntülendi - Son Dakika
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Sultangazi kurban pazarında yoğunluk böyle görüntülendi

09.07.2022 09:09

Sultangazi kurban pazarında yoğunluk böyle görüntülendiİSTANBUL Sultangazi'de bulunan kurban satış ve kesim alanında yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Sultangazi kurban pazarında yoğunluk böyle görüntülendi

İSTANBUL Sultangazi'de bulunan kurban satış ve kesim alanında yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbullular kurban pazarlarına akın etti. İstanbul'daki en büyük kurban pazarlarından biri olan Sultangazi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda da yoğunluk yaşandı. Bayram namazından sonra satın aldıkları kurbanlarını kesmek için alana gelen vatandaşlar, pazar çevresinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kurban pazarı yaşanan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

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KURBAN PAZARLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ KURBAN PAZARLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Kurban pazarında arefe yoğunluğu: 1 ton 200 kilogramla pazarın en büyük hayvanı 'Paşa' alıcısını bekliyor Kurban pazarında arefe yoğunluğu: 1 ton 200 kilogramla pazarın en büyük hayvanı 'Paşa' alıcısını bekliyor
Kaynak: İHA

Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi kurban pazarında yoğunluk böyle görüntülendi - Son Dakika

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