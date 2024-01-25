 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sultangazi'ye Çok Fonksiyonlu Bir Park Kazandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'ye Çok Fonksiyonlu Bir Park Kazandırılıyor

Sultangazi Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi G Caddesi'ne içerisinde fitness, dinlenme ve oyun alanının yanı sıra kitap kafe bulunan çok fonksiyonlu bir park kazandırıyor.

Sultangazi\'ye Çok Fonksiyonlu Bir Park Kazandırılıyor
25.01.2024 - 11:34,  Güncelleme: 11:44
Abone Ol

Sultangazi Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi G Caddesi'ne içerisinde fitness, dinlenme ve oyun alanının yanı sıra kitap kafe bulunan çok fonksiyonlu bir park kazandırıyor.

'Daha yeşil bir Sultangazi' için çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, ilçedeki yeşil alanların sayısını gün geçtikçe artırıyor. İlçe sakinlerinin güzel vakit geçirmesi, çocukların gönüllerince oynayıp enerjilerini atabilmeleri adına park ve yeşil alan çalışmaları devam ediyor. Sultangazi Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi G Caddesi'ne toplamda 2 bin 500 metrekarelik alan içerisinde dinlenme alanları, çocuk oyun alanı ve spor yapılacak fitness alanının bulunacağı bir park kazandırıyor. Ayrıca parkın içerisinde 7'den 70'e herkesin çeşitli alanlarda kitap seçeneğine erişebileceği Kitap Kafe de bulunacak.

"En değerli mirasımız yeşil alanlarımız"

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yeşil alanların önemine dikkat çekerek, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras, yeşil alanlarımızdır. Biz de Sultangazi genelinde çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık veriyor, ilçemize park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyoruz. Komşularımızın rahat bir nefes alıp dinleneceği alanların olduğu, çocuklarımızın eğlenebileceği oyun alanının yanı sıra Kitap Kafemizi de burada komşularımızın hizmetine sunacağız. En kısa sürede tamamlanacak olan parkımız, komşularımız keyifli zaman geçirdiği bir yere dönüşecek" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sultangazi, Belediye, Yerel, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi'ye Çok Fonksiyonlu Bir Park Kazandırılıyor - Son Dakika


13:30
Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti
13:21
Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:03
Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş
13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası

Son Dakika
13:30 Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti
13:21 Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:03 Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:53:25. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'ye Çok Fonksiyonlu Bir Park Kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement