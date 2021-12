Sultanhanı'nda müftülük ve gençlik merkezi açıldı - Son Dakika

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde ilçe müftülük hizmet binası ve gençlik merkezi törenle açıldı.

Açılış programı Müezzin Kayyımı Volkan Gülşen'in Kur'an-ı kerim tilaveti ile başladı. Diyanet işleri Başkanlığı hac ve umre hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan bir konuşma yaparak, "İlçe müftülüğümüzün binasının açılışında bir aradayız hamdolsun, güzel bir eserin açılışında hep birlikteyiz. Allah bugünlerimizi artırarak devam ettirsin. Güzel günlerde birlik ve beraberlik içinde kavuştursun bizleri. Ben öncelikle bu güzel müessesenin ortaya çıkmasında emeği geçen gerek mülki idare amirlerinden gerekse hayırsever kardeşlerimize varıncaya kadar kimin ne emeği varsa Allah razı olsun diyerek onlara teşekkür ediyorum. Diyanet işleri başkanlığı toplumu dini konularda aydınlatma ve ibadet yerlerini yönetmek kanuni bir görevidir ama müftülük denince aslında beklenti şu olmalı. Vatandaş içeriye girmeli her türlü dini konularda Müftü beye danışmalı, bilgilenme yeri olmalı. Ne hikmetse vatandaşlarımız camiinin kapısına geliyor ama müftünün kapısına çalmaya çekiniyor. Çekinmeyin, müftü demek toplumu dini konularda aydınlatan kişi demektir. O bakımdan müftülükle bağınızı kesmeyin sık sık uğrayın. Bu binalar sadece müftülük personelinin oturması için alınmış binalar değil. Sizin için, size hizmet edecek. Her derdinizi alın buraya getirin. Sultanhanılı gençler gelin buraya" dedi.

Konuşmaların ardından Ankara İl Müftü Yardımcısı Adem Karadeniz'in duasının ardından açılış kurdelesi kesildi kesildi. Açılış programına Sultanhanı Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, Diyanet işleri başkanlığı Hac ve Umre hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, Ankara İl Müftü Yardımcısı Adem Karadeniz, İlçe Müftüsü Ömer Ünal, kurum amirleri, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. - AKSARAY