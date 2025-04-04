Sultanhisar Belediyesi\'ne TBB\'den Hibe İş Makinesi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Sultanhisar Belediyesi'ne 1 adet iş makinesi hibe edildi.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından aralarında minibüs, ekskavatör, beko-loder ve pikabın da bulunduğu toplam 40 aracın belediyelere dağıtımı için düzenlenen törene katıldı. Başkan Yıldırımkaya, araç dağıtım töreninde hibe edilen Beko-Loder iş makinesinin anahtarını TBB Başkan Vekili Zeydan Karalar'ın elinden aldı. Törenin ardından paylaşım yapan Başkan Osman Yıldırımkaya, yeni iş makinesinin hayırlı olmasını temenni ederken, açıklamasında "Yeni iş makinemizi ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemiz ve tüm mahalle halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için bugün Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen araç teslim teslim töreninde makinemizi teslim aldık. İlçemize, belediyemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN