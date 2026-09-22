Sultanhisar’da ailelerin talepleri yerinde dinleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultanhisar’da ailelerin talepleri yerinde dinleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultanhisar’da ailelerin talepleri yerinde dinleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde ’Aile Ocağımız Sultanhisar’ projesi kapsamında hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 'Aile Ocağımız Sultanhisar' projesi kapsamında hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban ve mahalle muhtarlarıyla birlikte şehit Ufuk Demirkıran'ın ailesini ziyaret etti. Kaymakam Ateş, ardından Kavaklı Mahallesi'nde ikamet eden Sami Avcı ve ailesinin de hanesine konuk oldu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerle bir süre sohbet eden Kaymakam Ateş, ailelerin hal ve hatırlarını sorarak talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Hanelerde gerçekleştirilen görüşmelerde vatandaşların ihtiyaçları ve beklentileri hakkında bilgi alındı. 'Aile Ocağımız Sultanhisar' projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerle vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulurken, ailelerin talep ve ihtiyaçlarının yerinde dinlenmesinin amaçlandığı belirtildi. Kaymakam Ateş, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade ederek ailelere sağlıklı ve huzurlu günler temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerSultanhisarAydınYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
13:23
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat e-Devlet’te bu kodu olanlar öncelikli
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli
13:22
Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti İşte yerleştiği ülke
Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti! İşte yerleştiği ülke
13:09
Arda Güler yine gönülleri fethetti Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
12:36
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 13:36:29. #7.12#
SON DAKİKA: Sultanhisar’da ailelerin talepleri yerinde dinleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement