Başkan Yıldırımkaya: "Çalışmalarımız aralıksız sürüyor"

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde belediye ekipleri tarafından yürütülen asfalt ve bakım-onarım faaliyetleri aralıksız sürerken, Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya sahadaki çalışmaları yerinde inceledi.

Sultanhisar Belediyesi ekipleri belirlenen program çerçevesinde mahallelerde asfalt serimi ve yol bakım çalışmalarını sürdürüyor. Zamanla yıpranan yolların yenilenmesi için sahada yoğun mesai harcayan ekipler, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı amacıyla mesai yapıyor. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü belirtti. Yıldırımkaya, "İlçemiz genelinde asfalt ve bakım-onarım çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor" ifadelerini kullandı. Çalışmaların planlı şekilde ilerlediği belirten Yıldırımkaya, ihtiyaç duyulan bölgelerde yol yenileme faaliyetlerinin devam edeceği kaydetti. - AYDIN