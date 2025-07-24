Sultanhisar\'da Aşure Hayrı Düzenlendi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen aşure hayrında protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Sultanhisar Kaymakamlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure hayrı geniş katılımla gerçekleştirildi. İlçe merkezindeki programda vatandaşlara aşure ikram edildi. Etkinliğe Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, ilçe protokolü, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aşure ikramının ardından konuşan Kaymakam Ateş, "Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu tür geleneksel etkinlikler, toplumumuzun kaynaşmasına, ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlıyor" dedi. - AYDIN