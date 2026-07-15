Sultanhisar'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplandı - Son Dakika
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Sultanhisar'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplandı

Sultanhisar\'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplandı
15.07.2026 11:38  Güncelleme: 11:40
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Sultanhisar'da Kaymakam Ali Ekber Ateş başkanlığında yapılan 2025-2026 Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı'nda, ilçedeki eğitim faaliyetleri değerlendirildi ve yeni dönem planlamaları yapıldı.

Sultanhisar'da 2025-2026 Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı, Kaymakam Ali Ekber Ateş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ile ilçe kurum amirleri katıldı. Toplantıda ilçede yürütülen hayat boyu öğrenme faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirilirken, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Komisyon üyeleri, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi, vatandaşların eğitim imkanlarından daha fazla yararlanabilmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda ayrıca ilçede gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonunun artırılmasına yönelik istişareler yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sultanhisar, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultanhisar'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplandı - Son Dakika

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