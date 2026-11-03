Sultanhisar’da öğrencilerin mesleki çalışmalarına yakın takip - Son Dakika
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Sultanhisar’da öğrencilerin mesleki çalışmalarına yakın takip

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Sultanhisar’da öğrencilerin mesleki çalışmalarına yakın takip
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Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, öğrencilerin kodlamadan elektrik-elektronik pano yapımına, metal üretiminden topraksız tarıma kadar farklı alanlarda gerçekleştirdiği...

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, öğrencilerin kodlamadan elektrik-elektronik pano yapımına, metal üretiminden topraksız tarıma kadar farklı alanlarda gerçekleştirdiği uygulamalı çalışmaları yerinde inceledi.

Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, ilçedeki okullara yönelik ziyaretleri kapsamında Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne konuk oldu. Okul Müdürü Mustafa Ezeren ve öğretmenler tarafından karşılanan Madran, okul bünyesinde eğitim verilen Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Metal Teknolojisi ve Tarım alanlarını gezdi. Atölye ve uygulama alanlarında öğrencilerin yürüttüğü çalışmaları yakından takip eden Madran, farklı branşlardaki eğitim faaliyetleri hakkında öğretmenlerden ve öğrencilerden bilgi aldı. Ziyarette öğrencilerin kodlama uygulamaları, elektrik-elektronik pano yapımı, metal üretim çalışmaları ve açık arazide gerçekleştirdikleri uygulamalar incelendi. Tarım alanında ise öğrencilerin topraksız tarım faaliyetleri dikkat çekti. Mesleki eğitimin yalnızca teorik bilgilerle sınırlı kalmayıp uygulamalı çalışmalarla desteklenmesinin önemine dikkat çekilen ziyarette, öğrencilerin eğitim gördükleri alanlarda pratik deneyim kazanmalarına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Ziyaretin devamında okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen Madran, eğitim-öğretim süreçleri, mesleki eğitim uygulamaları ve öğrencilerin gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İHA
Anadolu LisesiSultanhisarAydınYerelAtçaSon Dakika

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