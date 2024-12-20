Sultanhisar'da Öğretmen Elçin Ece Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sultanhisar'da Öğretmen Elçin Ece Hayatını Kaybetti

Sultanhisar\'da Öğretmen Elçin Ece Hayatını Kaybetti

Elçin Ece, amansız hastalığa yenik düşerek vefat etti, cenazesi gözyaşlarıyla defnedildi.

20.12.2024 12:19
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki okulda görev yapan İngilizce Öğretmeni Elçin Ece, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek sevenlerini üzdü.

Sultanhisar Zafer Ortaokulu'nda İngilizce Öğretmeni olarak görev yapan Elçin Ece bir süredir yakalandığı amansız hastalık nedeniyle tedavi görüyordu. Öğretmen Ece yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Ece, Nazilli Yunus Emre Camii'nde dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, "İlçemiz Zafer Ortaokulu öğretmeni Elçin Ece'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim camiamıza baş sağlığı dileriz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultanhisar'da Öğretmen Elçin Ece Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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