Sultanhisar'da yasaklı bitki koruma ürünleri imha edilecek - Son Dakika
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Sultanhisar'da yasaklı bitki koruma ürünleri imha edilecek

19.04.2022 10:16
Sultanhisar'da yasaklı bitki koruma ürünleri imha edilecek

Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kullanımı yasak olan bitki koruma ürünlerini paylaşarak, yasaklanmış bitki koruma ürünlerini kullanan kişilere idari para cezası kesilerek ürün imhası yapılacağını duyurdu.

Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kullanımı yasak olan bitki koruma ürünlerini paylaşarak, yasaklanmış bitki koruma ürünlerini kullanan kişilere idari para cezası kesilerek ürün imhası yapılacağını duyurdu.

Aydın'da tarım sezonunun açıldığı Nisan ayının ilk günlerinde Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Bazı bitki koruma ürünlerinin yasaklandığının belirtildiği açıklamada yasaklanmış ürünleri kullanan kişiler hakkında idari para cezası kesilerek ürünlerinin imha edileceği belirtildi. Çiftçilerin ceza ve ihracat sıkıntısı ile karşı karşıya kalmamaları için ürünleri kullanmamaları gerektiğini belirtilerek yasaklı bitki koruma ürünlerinin listesi yayımlandı.

Yayımlanan yasaklı ürünler ise şu şekilde; "ChlorpyyrifosEthyl, Difenacoum, Aminotriazole, Orthosulfamuron, Fenpropimorph, Fenamidone, Maneb, Triadimenol, Molinate, Bifenthrin, Fenbutatin Oksit, Cyfluthrin, Methomyl, Pymetrozine, Methiocarb, Chlorothalonil." - AYDIN

Sultanhisar'da yasaklı bitki koruma ürünleri imha edilecek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sultanhisar'da yasaklı bitki koruma ürünleri imha edilecek - Son Dakika


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